Gli smartphone Galaxy con prestazioni App limitate da Samsung per errore?

Secondo una recente analisi Samsung avrebbe limitato per errore (bug) le prestazioni di alcuni smartphone Galaxy su diverse e famose applicazioni: i dettagli della situazione.

Alcuni stuti effettuati da alcuni membri di un forum di tecnologia della Corea del Sud, hanno evidenziato un problema nelle prestazioni dei più recenti smartphone Galaxy di Samsung.

Sembra infatti che centinaia, se non migliaia di applicazioni Android vengano utilizzate in modalità risparmio energetico, quindi a basse prestazioni a causa di un presunto bug dell’applicazione Game Optimization Service di Samsung.

La Game Optimization Service si trova in un buon numero di smartphone Galaxy, e ha come scopo principale quello di migliorare l’esperienza durante il gaming.

Però tale applicazione al momento sta facendo un po’ le bizze su un numero crescente di smartphone Samsung, limitando di fatto le prestazioni delle applicazioni non Gaming.

Gli utenti del forum tecnologico coreano Meeco hanno pubblicato un elenco di app interessate a questa limitazione delle prestazioni, e sono più di 10.000.

Samsung created an app called GOS and used the app to limit game performance, making the gaming experience worse. However, according to what the Korean community found out today, Samsung confirmed that it has put performance limits on more than 10,000 apps… pic.twitter.com/U58AreZZoo

— 한가련 (@GaryeonHan) March 2, 2022