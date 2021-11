Gli Smartphone Galaxy S22 avranno la ricarica rapida a 45W? Ultimi rumors

Ultimi rumors affermano che Samsung implementerà in via definitiva la ricarica rapida con velocità via cavo fino a 45W sui prossimi smartphone della serie Galaxy S22.

Uno dei punti di debolezza di Samsung sui propri smartphone Android è sicuramente la ricarica rapida via cavo.

Quest’ultima infatti è ancorata anche sui top di gamma a velocità che raramente superarono i 25W di potenza.

Ad esempio al momento solo i Galaxy S20 Ultra e Galaxy Note 10 Plus hanno una potenza di ricarica rapida a 45W.

Un distacco decisamente importante rispetto ad altri produttori di smartphone Android come Xiaomi o Oppo che adesso raggiungono i 120W di ricarica rapida sui dispositivi più recenti.

La serie Galaxy S22 avrà il supporto alla ricarica rapida via cavo a 45W? Gli ultimi rumors

Da recenti voci di corridoio sembra che alla fine Samsung si sia decisa a migliorare il supporto alla ricarica rapida per i prossimi smartphone del 2022.

I primi dispositivi che godranno di questi miglioramenti saranno sicuramente quelli facenti parte della gamma Galaxy S22.

Infatti i Galaxy S22 dovrebbero utilizzare tutti il nuovo carica batteria seriale EP-T4510 che è sviluppato per fornire una potenza di 45W.

Non c’è una certezza assoluta che tutti e tre i modelli S22 utilizzeranno un caricabatteria a 45W, o che quest’ultimo sarà presente nella confezione di vendita.

Samsung infatti potrebbe decidere di implementare tale tecnologia solo alla versione S22 Ultra, o di inserire nella scatola di vendita solo un classico caricabatteria da 25W.

Ovviamente dato che al momento non ci sono ancora informazioni ufficiale da parte dell’azienda coreana, vi pregiamo di prendere tutte queste notizie con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via