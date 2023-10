Gli Xiaomi 14 debutteranno con HyperOS il nuovo sistema operativo basato su Android

Il Ceo di Xiaomi ha ufficializzato che la MIUI sarà sostituta da HyperOS il nuovo sistema operativo basato su Android che debutterà sugli Xiaomi 14: i dettagli.

Pochi giorni fa vi avevamo segnalato che cerano voci sull’imminente arrivo di un nuovo sistema operativo, forse basato su Android, che avrebbe sostituto in futuro la MIUI di Xiaomi.

Oggi ne abbiamo la certezza ufficiale da parte dell’azienda cinese.

HyperOS il nuovo sistema operativo basato su Android che sostituirà la MIUI: arriverà sugli Xiaomi 14

Lei Yun attuale CEO di Xiaomi tramite il proprio account Twitter (X) ha sganciato una bella bomba: l’azienda si prepara ad abbandonare la MIUI per fare posto ad HyperOS.

La nuova versione del software farà il suo debutto ufficiale in Cina con la presentazione dei prossimi Xiaomi 14, che dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno.

Si prevede anche un probabile allargamento a livello globale, ma in questo caso solo nelle prime settimane del 2024.

Ci si aspetta quindi che nel 2024 i futuri smartphone di Xiaomi vengano rilasciati direttamente con la HyperOS, mentre gli smartphone più recenti del 2023 e forse del 2022 saranno aggiornati con futuri firmware tramite modalità OTA (over the air).

Ma non preoccupatevi non è un sistema operativo del tutto nuovo: è basato sempre su Android, ma in più verrà fuso con Vela, la piattaforma di Xiaomi per l’IOT.

Il progetto di fatto ha fatto capolino nel 2014, quando ancora il software per l’IOT (Internet of Things) si stava diffondendo e mostrava interessanti margini di crescita.

Nel 2017 il software ha iniziato a maturare in maniera decisiva creando di fatto un ecosistema per dispositivi e applicazioni.

L’azienda cinese punta quindi ad allargare il proprio software a un numero sempre maggiore di dispositivi connessi tra di loro, e il primo passo sarà l’arrivo degli Xiaomi 14.

Sicuramente nelle prossime settimane avremo dettagli più completi, conosceremo eventuali novità e le date per la futura transazione dalla MIUI ad HyperOS sui dispositivi più recenti di Xiaomi.

Fonte: Twitter (X)

