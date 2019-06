Gmail prime prove per la modalità scura da parte di Google

Google sta facendo le prime prove per inserire la modalità scura sulla sua applicazione Gmail: al momento non è ancora una soluzione completa.

Il processo di aggiornamento delle varie applicazioni native di Google Android con l’introduzione della modalità scura è in continua evoluzione.

Tante delle più importanti applicazioni native di Android come Youtube, Calendario, Foto, e altre che ben conoscete hanno già ricevuto la modalità scura.

Gmail si aggiorna con una prima modalità scura non del tutto completa: gli Screenshot

Oggi abbiamo avuto le prime segnalazioni che nell’ultima versione APK di Gmail sono state individuate le prime avvisaglie della modalità scura.

Non si tratta ancora di una versione definitiva del tema dark, dato che quest’ultima è stata applicata solo al menù delle opzioni e non in altre interfacce di Gmail.

Questi sono i primi Screenshot della versione Gmail v2019.06.09 che dimostrano il primo arrivo di questa modalità molto apprezzata e attesa dagli utenti Android.

La modalità dark non ha al momento un opzione che possa permettere all’utente di attivarla o disattivarla a proprio piacimento, quindi non è ancora del tutto user friendly come sarà nella versione finale, ma si attiva e disattiva in modo automatico.

Per i più curiosi è possibile scaricare la versione v2019.06.09 di Gmail in formato APK direttamente da questo LINK.

L’unica condizione per il suo utilizzo è quella di possedere uno smartphone con sistema operativo Android KitKat 4.4 o successivo.