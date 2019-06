Gmail: Smart Compose disponibile per Android

Da qualche tempo la funzione di completamento intelligente dei messaggi email su Gmail, detta Smart Compose, è disponibile per la versione desktop per gli utenti che utilizzano G Suite ed ora si espande verso le piattaforme mobili Android e iOS.

Gmail attiva l’intelligenza artificiale per il completamento automatico dei messaggi attraverso le applicazioni dedicate agli utenti Android, grazie a questa novità si facilita la scrittura delle email anche sugli smartphone.

Gmail Samrt Compose per Android, come funziona:

L’intelligenza artificiale di Smart Compose supporta diverse lingue fra cui ovviamente l’Italiano. Attraverso questa funzione, mentre si compone un nuovo messaggio con Gmail, il sistema suggerisce i termini successivi a quelli che si stanno scrivendo.

Per esempio digitando “casa” o “ufficio” Smart Compose potrebbe suggerire l’indirizzo completo del luogo citato e, se selezionato, completare il testo con l’auto inserimento.

Con l’utilizzo costante nel tempo Google sarà in grado di suggerire termini sempre più pertinenti al testo che si sta digitando, al contempo sarà in grado di assimilare le frasi più comuni e le parole che vengono spesso utilizzate dall’utente.

Il sistema è in grado di svolgere un vero e proprio apprendimento automatico intelligente e di rielaborare il testo assimilato per poi riproporlo di volta in volta in base ad un algoritmo predittivo.

La funzione di Smart Compose in Gmail è abilitata di default ma se non si gradisce la sua introduzione automatica è comunque possibile disattivarla, per farlo si accedere al menu dedicato presente nelle impostazioni generali di Gmail alla voce Smart Compose e selezionare Disabilita suggerimenti”

Nei giorni scorsi Gmail è stata protagonista di un’altra novità, l’introduzione della modalità riservata per l’invio delle email, tutti i dettagli si trovano ciccando qui.