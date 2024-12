Google annuncia Android XR OS: la realtà estesa per dispositivi indossabili

Google ha annunciato una nuova versione software chiamata Android XR OS che sarà specificatamente installato su dispositivi di realtà estesa che comprende realtà virtuale, aumentata, e altro.

Google entra decisa nel mondo della realtà virtuale mista e aumentata presentando il suo sistema operativo Android XR OS probabilmente per fare concorrenza diretta a Vision OS il sistema operativo di Vision Pro di Apple.

Vediamo di capire le novità in breve.

Android XR OS annunciato da Google per dispositivi dedicati alla realtà mista: i dettagli

La nuova versione software per la realtà aumentata poterà al suo interno molte applicazioni di sistema che trovate sul sistema operativo classico di Android come Maps, YouTube, Chrome e Photos.

Per esempio il Browser Chrome in realtà aumentata/virtuale permetterà funzionalità multitasking avanzate, e consentirà di aprire e disporre le schede del browser a piacimento dell’utente.

Su Google Maps l’utente potrà passeggiare in strada ed avere contemporaneamente indicazioni su schermo sulle direzioni da prendere per raggiungere la destinazione impostata.

Il sistema comunque sarà compatibile anche su applicazioni di terzi che si potranno scaricare direttamente dal Google Play Store dedicato.

Sicuramente il punto forte di Android XR Os sarà l’integrazione nativa di GEMINI con tutte le funzionalità dedicate all’intelligenza artificiale.

Quest’ultima aiuterà l’utente in disparate attività quotidiane, potrà con semplici comandi attivare la registrazione di video o audio, effettuare traduzioni in tempo reale eccetera.

Al momento Google non ha ancora un prodotto dedicato alla realtà mista, ma pare che stia già lavorando con Samsung ad un visore virtuale con nome in codice Moohan, che dovrebbe essere disponibile nel corso del 2025.

Il prossimo anno potrebbero anche arrivare per esempio degli occhiali smart che dovrebbero fare concorrenza ai Ray-Ban Meta.

Ovviamente non ci resta che aspettare future informazioni in merito sui prodotti in arrivo tra qualche mese.

Fonte: Notizia ufficiale Google

