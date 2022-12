Google annuncia nuove funzionalità Android e Wear OS per dicembre 2022

Google ha ufficializzato quali saranno le prossime novità che riguardano funzionalità destinate agli smartphone Android e agli smartwatch con Wear OS: la lista.

Tra qualche settimana Google inizierà a rilasciare alcune nuove funzionalità destinate ai dispositivi con sistema operativo Android e Wear OS.

Secondo l’azienda americana saranno rilasciate per gli utenti poco prima delle vacanze natalizie.

Novità funzionalità per Android e Wear OS: ecco cosa Google rilascerà questo dicembre 2022

Queste sono sostanzialmente le novità che gli utenti potranno notare:

Trasmetti per guardarlo su Google TV

L’app Google TV consentirà agli utenti di trasmettere i contenuti direttamente alla TV con un semplice tocco. Gli utenti potranno visionare i contenuti sul loro telefono mentre guardano qualcosa sulla TV e utilizzare anche il loro telefono come telecomando.

Nuova modalità di lettura su Android

La nuova modalità di lettura di Android offre funzionalità di accessibilità per una migliore esperienza di lettura. Gli utenti potranno personalizzare carattere del display utilizzato, la dimensione e il colore di quest’ultimo, c’è la sintesi vocale e si potrà scegliere la velocità di riproduzione.

Nuovo widget di ricerca della schermata Home di YouTube

Gli utenti potranno visionare facilmente i contenuti di YouTube sulla schermata iniziale con un tocco rapido. Il nuovo widget della schermata Home di YouTube adesso consente di accedere al feed delle iscrizioni, ai video preferiti e agli Short direttamente dalla schermata Home.

Condivisione delle chiavi digitali dell’auto

Le chiavi digitali dell’auto compatibili adesso possono essere condivise con altri telefoni Google Pixel o iPhone tramite l’app portafoglio digitale del telefono.

Nuovi design fotografici festivi in ​​Google Foto

Google Foto ha ottenuto nuove opzioni di design in tema festivo create da Yao Cheng Design. Gli utenti possono scegliere le proprie foto e poi disporle in un nuovo design a scelta.

Nuove opzioni di adesivi emoji

Si potranno combinare più emoji in adesivi tramite Gboard.

Nuove funzionalità del sistema operativo Wear

Aggiunti i riquadri Wear OS per scorciatoie veloci e facili da utilizzare per app come contatti, Google Maps, Meteo. Google Keep è stato aggiornato con un aspetto migliorato che adesso si adatta meglio agli schermi degli smartwatch. Adidas Running ora supporta i comandi vocali di Google Assistant.

Fonte: Notizia ufficiale