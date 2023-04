Google Chrome: le ultime versioni sono più veloci fino al 30% su Speedometer 2.1

Le versioni degli ultimi 3 mesi del browser Google Chrome grazie ai miglioramenti ottengono prestazioni superiori fino al 30% nel benchmark Speedometer 2.1.

Google vuole convincere anche gli utenti Apple, oltre che Android, ad utilizzare il suo browser per dispositivi mobili e fissi.

Google chrome le velocità sono aumentate fino al 30%: ecco i dettagli

L’azienda americana ha infatti diffuso di recente un grafico, nel quale si mostra che negli ultimi 3 mesi Google Chrome su Mac OS Desktop è riuscito a migliorare le prestazioni nel Benchmark Speedometer 2.1 del 10%.

Ma attenzione se facciamo riferimento ad un dispositivo con Android, il browser alla versione più aggiornata può raggiungere prestazioni migliori fino al 30%.

Lato Desktop i risultati su Speedomater 2.1 sono i seguenti:

Chrome versione 109 stabile raggiungeva un punteggio di 339

la versione 110 stabile ha raggiunto un punteggio di circa 350 punti

la versione 111 stabile ha sfiorati un punteggio di 360 punti

Chrome 112 ha superato i 365 punti.

Con la versione in arrivo, Chrome 113, si farà il più grosso passo in avanti: si raggiungeranno molto probabilmente i 390 punti.

Per ottenere questi ottimi risultato Google ha svolto miglioramenti che riguardano:

l’analisi HTML migliorata, tramite percorsi veloci per innertHTML durante l’aggiornamento dell’aspetto DOM di una pagina web tramite Javascript implementazioni di funzioni JS `Object.prototype.toString` e `Array.prototype.join` miglioramenti mirati in InterpolableColor di CSS ottimizzare il modo in cui i puntatori vengono compressi e decompressi

Su Android per Google è stato più semplice ottenere prestazioni più elevate, ma quest’ultime non sono uguali per tutti i dispositivi considerato l’enorme e diverso quantitativo di hardware utilizzato.

I dispositivi di ultima generazione grazie a flag di compilazione più ottimizzati possono raggiungere prestazioni superiori del 30% rispetto a 3 mesi fa.

Quelli più vecchi invece si dovranno accontentare di miglioramenti meno evidenti, ma sempre buoni.

Se quindi utilizzate una versione “non aggiornata” di Google Chrome passate all’ultima disponibile, oltre che per la sicurezza fatelo anche per le prestazioni!

Fonte: Blog Google ufficiale

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su TWITTER, su GOOGLE NEWS, FACEBOOK, Su Telegram per le Offerte e Coupon