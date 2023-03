Google Contatti per gli smemorati dei compleanni: ci sarà la notifica

Google Contatti implementerà a breve una nuova funzionalità che vi permetterà di ricordarvi anche dei compleanni dei vostri amici, parenti o altri contatti in generale.

Se non riuscite sempre a ricordarvi di eventi importanti come i compleanni dei vostri parenti, amici (o colleghi di lavoro), presto potrete utilizzare l’applicazione Google Contatti.

Google Contatti vi permetterà di ricordarvi dei compleanni dei vostri amici, parenti, colleghi eccetera

L’azienda americana infatti sta iniziando a lanciare un aggiornamento sull’applicazione, che si sta diffondendo in maniera graduale, che vi permetterà di ricordare le date.

Google in passato ha aggiunto nell’app una “scheda In Evidenzia”, e attraverso questa gli utenti saranno in grado di visualizzare i compleanni imminenti dei loro contatti.

Se non vi bastasse questo, Google Contatti implementerà anche un opzione che vi permetterà di aggiungere notifiche di compleanno per ogni contatto.

Per capire meglio come funziona potete vedere già alcuni primi screenshot dell’interfaccia aggiunta di recente sull’applicazione.

Si può notare la casella “Aggiungi notifica” all’interno del profilo di un contatto, che sulla carta dovrebbe comparire solo quando la data di compleanno è prossima (una o due settimane d’anticipo).

Se l’utente non vuole aspettare, può sempre impostare tramite menu di overflow l’opzione “Aggiungi notifica di compleanno”.

Questa è di fatto è una nuova possibilità che gli utenti avranno a disposizione per ricordarsi i compleanni.

Va comunque ricordato che anche l’assistente Google ha un opzione simile, che vi permette di ricordarvi i compleanni una settimane prima della data.

Speriamo comunque che l’azienda americana decida di implementare tale funzionalità in futuro anche nell’applicazione Calendario, dato che quest’ultima non permette di avere una notifica di promemoria dei compleanni.

Fonte: Via

