Google Foto: aggiornamento di settembre 2022 con nuove funzioni

Google Foto riceve un interessante aggiornamento a metà settembre 2022: ecco le novità che gli utenti potranno notare con la nuova versione software.

Da poco Google ha rilasciato un importante aggiornamento, uno dei più grandi, sulla propria applicazione Foto.

L’aggiornamento in questione si focalizza sulla funzionalità Memories, funzione molto popolare dato che sta ottenendo quasi 3.5 miliardi di visualizzazioni ogni mese.

Google Foto si aggiorna a metà settembre 2022: focalizzato sulle Memories

La funzione Memories è stata ridisegnata per rendere i ricordi ancora più dinamici, soprattutto l’attenzione è incentrata sui video e le foto.

I video ad esempio possono durare di più, mentre le immagini fisse permettono di effettuare uno zoom automatico in avanti e indietro.

Inoltre le memorie adesso si possono condividere direttamente con un altro utente che utilizza anche lui Google Foto.

Gli utenti potranno comunque scegliere di omettere le foto di determinate persone o periodi di tempo dai loro “Ricordi”.

I ricordi saranno più dinamici grazie anche alle nuove foto cinematografiche.

Di fatto Google Foto adesso può generare un modello 3D in movimento delle immagini trasformandolo in un video completo con foto in stile cinematografico.

Altra funzione già molto apprezzata e migliorata è il nuovo editor Collage.

Tramite questo editor gli utenti potranno modificare i loro collage con griglie diverse, potranno spostare le foto e scegliere uno sfondo di abbinamento creando dei veri e propri Stili (come li chiama Google).

L’aggiornamento di Google Foto è in diffusione ma in maniera graduale: potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli utenti riceveranno la notifica dal Google Play Store.

