Google Foto disabilita il backup delle immagini su Facebook, WhatsApp e altre app temporaneamente

Il backup delle immagini tramite Google Foto sarà disabilitato temporaneamente, causa emergenza Covid 19, su App come Facebook, WhatsApp, Twitter eccetera.

L’emergenza Covid 19 non è certo finita, nel mondo i casi di persone che sono state infettate continua a salire e in alcuni paesi (Americhe) la situazione è sempre grave.

Google Foto disabilita di default il backup delle immagini sulle App social e di messaggistica: i dettagli

La scorsa settimana Google aveva annunciato che per evitare problemi di sovraccarico delle risorse internet, Google Foto avrebbe disabilitato temporaneamente il supporto automatico per il backup delle immagini utilizzate su Facebook, WhatsApp e altre applicazioni social.

Di fatto a partire da oggi, e per un certo periodo di tempo non ancora definito, Google Foto di default ha l’opzione backup disabilitata.

L’utente dovrà quindi cambiare le impostazioni manualmente per riattivare tale funzionalità, altrimenti le immagini utilizzate sui social network e sulle App di messaggistica preferite non saranno salvate in archivio sul Cloud.

Basta entrare in impostazioni> Backup e sincronizzazione> Esegui il backup delle cartelle del dispositivo.

Il servizio di backup di Google Foto come molti di voi sanno già è applicato ad importanti applicazioni social tra cui troviamo:

Facebook ;

; Instagram ;

; WhatsApp ;

; Twitter ;

; Messenger ;

; Messages ;

; Snapchat ;

; Line ;

; Viber ;

; Helo.

Tutti i backup effettuati prima di oggi non subiranno cambiamenti e ovviamente non saranno eliminati dal cloud, quindi saranno sempre disponibili per l’utente.

In conclusione se utilizzate queste applicazioni social o di messaggistica istantanea, e notate che c’è stato un aggiornamento recente per Google Foto, controllate che il servizio Backup sia effettivamente ancora attivo.

Vi ricordo infine che Google Foto pochi giorni fa ha cambiato pure la propria interfaccia e la propria icona ufficiale!

Fonte: Supporto Google