Google Foto si aggiorna: arriva la modalità scura.

Sembra che l’applicazione Google Foto si stia aggiornando ad una nuova versione che introduce la modalità Scura (Dark Mode): ecco i primi dettagli.

Negli ultimi tempi Google sta procedendo ad un aggiornamento graduale di tutte le sue applicazioni native sul sistema operativo Android, introducendo su quest’ultime la modalità scura.

Vi abbiamo segnalato infatti di recente l’aggiornamento di questa modalità per il Calendario, Youtube, oltre ad Messages, Telefono (phone) e Contatti.

Google Foto si sta aggiornando: arriva la modalità scura per tutti

Oggi l’azienda americana pare che abbia iniziato a rilasciare la “Dark Mode” anche per un altra super utilizzata applicazione: Google Foto.

Alcuni utenti hanno infatti rilasciato i primi feedback che adesso nell’applicazione è possibile abitare un tema scuro che comprende sostanzialmente tutta l’interfaccia del software.

Chi possiede un display OLED ne trarrà sicuramente vantaggio grazie ad un consumo energetico minore, e chi utilizza lo smartphone di notte affaticherà meno la vista.

La versione in questione sarebbe la 4.17.0.249919200: se quindi ricevete una notifica di aggiornamento dal Play Store per Google Foto con questo seriale, allora potrete abilitare la modalità scura.

Non è detto comunque che l’aggiornamento sia già disponibile al download per tutti gli utenti a livello internazionale: quest’ultimo potrebbe essere rilasciato a scaglioni e quindi alcuni potrebbero riceverlo prima e altri dopo.

I tempi di aggiornamento comunque non dovrebbero essere particolarmente lunghi: presupponiamo che al massimo in un paio di giorni l’aggiornamento sarà probabilmente disponibile per tutti gli utenti Android.

