Google Foto si aggiorna: possibilità di cercare le foto per il testo contenuto

Google Foto sta ricevendo in questi ultimi giorni un nuovo aggiornamento che permette agli utenti di ricercare foto che contengono un determinato testo nell’immagine.

Ormai molti di voi penseranno sicuramente che Google Foto è una delle migliori applicazioni che si possono utilizzare sul sistema operativo Android e anche su altre piattaforme software dedicati ai dispositivi mobili.

Grazie alla condivisione e archiviazione tramite CLOUD e alle recenti innovazioni dell’intelligenza artificiale quest’applicazione è diventata un must have per ogni singolo utente android.

Google Foto si aggiorna: aggiunta una nuova funzionalità per la ricerca del testo nelle immagini

Oggi vi segnaliamo che Google Foto si sta aggiornando, controllate se il Google Play Store vi ha notificato la possibilità di aggiornamento della versione, implementando una nuova funzionalità di ricerca.

Come sapete, da tempo su Google Foto è implementato il software-algoritmo Google Lens, e più nello specifico la funzione OCR (Optical Character Recognition).

Questa funzione permette di riconoscere il testo nelle immagini e di trascriverle in un documento per poi essere modificato o salvato a seconda dell’occorrenza.

Ebbene questa tecnologia basata sull’intelligenza artificiale adesso permette agli utenti di ricercare fotografie o immagini che contengono un determinato testo.

Basta inserire il testo che ci interessa e l’applicazione mostrerà tutte le foto, catalogate per data, che sono state archiviate.

Trovata l’immagine, l’utente dovrà semplicemente premere il pulsante Obiettivo all’interno dell’app per copiare e incollare quel testo, per salvarlo o modificarlo in documenti o altro.

Questo set di funzionalità verrà distribuito agli utenti android a partire dalla fine di questo mese, quindi l’applicazione dovrebbe iniziare ad aggiornarsi a livello internazionale nei prossimi giorni.

Fonte: Notizia ufficiale Via Twitter