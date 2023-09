Google Foto supporta il formato ultra HDR introdotto da Android 14

Google Foto con un aggiornamento dell’applicazione adesso supporta il formato immagine Ultra HDR che è stato introdotto con l’arrivo di Android 14.

Buone notizie per tutti coloro che utilizzano lo smartphone per foto anche professionali, o che comunque vogliono sfruttare gli ultimi sensori fotografici più recenti.

Abbiamo la conferma che l’app Google Foto è stata aggiornata di recente ed adesso supporta il nuovo formato Ultra HDR.

Google Foto si aggiorna: supporto al formato Ultra HDR introdotto con Android 14

Per chi non lo sapesse, il nuovo formato Ultra HDR introdotto con l’arrivo di Android 14 permette di utilizzare le immagini in HDR a 10Bit, quindi immagini con dettaglio contrasto e colori decisamente migliori.

Infatti adesso l’applicazione Google Foto, aggiornata almeno alla versione 6.51.0.561138754, permette di visualizzare su schermo le immagini in questo formato HDR 10 Bit, oltre ovviamente a continuare a visualizzare quelle in SDR (Standard dinamic range).

Quindi in sostanza se il vostro smartphone possiede un display HDR a 10bit, potrete vedere le immagini in questo nuovo formato sfruttando così il pieno potenziale qualitativo, attualmente disponibile, dei sensori fotografici più recenti.

In caso contrario, quindi lo smartphone monta un classico display senza HDR, Google Foto continuerà a mostrarvi le foto ma le convertirà automaticamente in formato SDR per renderle compatibili con il pannello a 8bit.

Interessante anche ricordare che le foto rimarranno nel classico codec immagine JPEG, quindi non occuperanno molto più spazio ma garantiranno sui display compatibili una qualità visiva decisamente superiore.

Sicuramente con l’arrivo di Android 14 altre applicazioni di terzi inizieranno a supportare il formato Ultra Hdr, quindi ci saranno sempre più possibilità per fruttare la qualità dei colori e del contrasto a 10bit.

Vi suggeriamo quindi di verificare se il vostro smartphone/tablet possieda o meno un display HDR a 10 bit, per poter iniziare a vedere le differenze del nuovo formato immagini grazie a Google Foto.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon