Google Gemini l’app è disponibile in Italia: sostituirà l’assistente Google

Google ha ufficializzato l’applicazione Gemini anche per gli utenti residenti in Italia: sulla carta questo è il software che sostituirà in futuro l’assistente Google.

L’applicazione dedicata al sistema operativo Android con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, Gemini, è finalmente disponibile al download in Europa e quindi anche gli utenti italiani possono già provarla sul loro smartphone.

L’app si presenta ancora incompleta, ma ha già sulle spalle diversi mesi di test da parte di Google.

Google Gemini: l’App con AI è disponibile anche in Italia e sostituirà l’assistente Google

Se possedete uno smartphone con sistema operativo Android 10 o successivo, con almeno 2GB di ram e un buon processore Octa-Core poteste scaricare l’applicazione direttamente dal Google Play Store.

Va specificato che se l’utente attiva l’app, quest’ultima sostituirà l’assistente Google in tutte le sue principali funzionalità.

Ovviamente l’utente sarà in grado di tornare all’assistente Google tramite il menù delle impostazioni o disattivando del tutto l’applicazione.

Di fatto non potete utilizzare entrambe le funzionalità insieme.

Va però specificato, come già accennato, che Gemini ancora non supporta alcune funzionalità vocali dell’Assistente Google come ad esempio esempio il controllo dei contenuti multimediali e le routine.

Le routine si riferiscono ai dispositivi domestici intelligenti: quindi se l’utente ne possiede diversi e li vuole comandare con comandi vocali è meglio che rimanga con l’assistente classico per il momento.

Per chi invece possiede un Apple iPhone, Gemini sarà disponibile su iOS solo nelle prossime settimane tramite un aggiornamento dell’App Google.

