Google Maps sui Galaxy S25 adesso sfrutta la Now Bar della ONE UI 7

L’applicazione Google Maps dopo un aggiornamento è compatibile con la Now Bar della ONE UI 7 che è stata implementata sui Galaxy S25: ecco i dettagli.

Con la presentazione ufficiale dei Galaxy S25, Samsung ha anche annunciato la nuova interfaccia ONE UI 7 basata su Android 15.

Tra le nuove funzionalità software troviamo la così detta Now Bar che adesso è compatibile pure con Google Maps.

Now Bar di ONE UI 7 sui Galaxy S25 adesso supporta pure Google Maps

Se aggiornate Google Maps per Android all’ultima versione disponibile, la 25.05.01.719889437, quando utilizzerete un Galaxy S25 la potrete integrare nella funzionalità software Now Bar.

Per chi non lo sapesse ancora, la Now Bar è un ritaglio software a forma di pillola che ha una funzione simile a Dynamic Island di Apple iOS.

Grazie alla Now Bar tutte le informazioni si potranno visualizzare direttamente nella Lock Screen senza dover sbloccare il telefono; interessante sapere che tali funzionalità possono essere applicate anche in modalità Always-on Display (AoD) sui dispositivi Galaxy S25.

Di fatto con il supporto a Google Maps, nella Now Bar saranno visualizzate tutte le informazioni che riguardano le indicazioni stradali, la distanza mancante, indicazioni sui trasporti pubblici e altre informazioni di trasporto tipiche dell’app.

