Google Messaggi supporta il protocollo RCS (SMS 2.0) anche in Italia

Iniziato il roll-out della versione Google Messaggi che supporta il protocollo RCS in Italia: potrete mandare i nuovi SMS 2.0 anche offline.

Abbiamo i primi feedback (colleghi di Tuttoandroid.net) positivi sul fatto che Google ha iniziato ufficialmente ad aggiornare tramite il Play Store la sua applicazione messaggi contenente il supporto al protocollo RCS.

Google Messaggi implementa il protocollo RCS (SMS 2.0) anche in Italia: i primi dettagli

Per chi non lo sapesse il protocollo RCS (Rich Communication Service) non è altro che il nuovo standard SMS 2.0.

Gli SMS 2.0 non sono come i precedenti sms: infatti oltre a contenere testo possono essere arricchiti con foto, scambi di file, video, Gif animati, file audio.

Essendo degli SMS non necessitano la connettività Internet: basta che l’operatore telefonico abbia abilitato il servizio per poter effettuare sessioni di chat su Google Messaggi.

Grazie a questa piccola rivoluzione tecnologica gli SMS potranno essere sfruttati nuovamente, sopratutto se avete profili tariffari mobili che comprendono infiniti SMS ogni mese.

Vi consigliamo quindi di scaricare l’ultima versione disponibile del software sul vostro smartphone Android; per Apple iOS al momento non è ancora disponibile l’aggiornamento.

Ovviamente anche i vostri contatti devono aggiornare l’app per poter godere di questa nuova funzionalità RCS, o non potrete comunicare.

Chi ha già l’app Google Messaggi sul telefono dovrebbe ricevere un pop up che segnala la presenza del nuovo aggiornamento per il supporto alle funzionalità RCS: basterà accettare per attivare il servizio.

Google Messaggi, come altre applicazioni di chat (WhatsApp, Telegram), supporta le classiche chat private (1 a 1) o quelle di gruppo, quindi per comunicare dovrebbe adattarsi più che bene per la maggior-parte degli utenti.

Fonte: Notizia Feedback