Google Messaggi via RCS: si potranno inviare immagini in qualità originale

L’applicazione Google Messaggi in una sua recente versione beta ha introdotto la possibilità di inviare tramite RCS anche le immagini in qualità originale non compressa.

Sapete benissimo che su tutti gli smartphone android è presente un applicazione chiamata Google Messaggi che permette la funzionalità RCS (Rich Communication Services) ovvero trasformare una conversazione SMS in una chat.

L’ultima versione Beta di Google Messaggi introdurrebbe una nuova funzionalità RCS relative all’invio di immagini senza compressione dati.

Google Messaggi via RCS: si potranno inviare immagini con qualità originale e non più compressa

Si tratterebbe di una nuova opzione evidenziata nel Photo Picker un menù che indica se l’immagine può essere inviata in HD o in HD+.

L’HD è quella già presente nella versione finale che permette di inviare immagini ad altri utenti all’interno delle chat RCS con una qualità più bassa (compressa) per risparmiare dati (soprattutto se siete in mobilità).

La seconda opzione, HD+ è quella nuova e permette agli utenti di inviare immagini in chat RCS con la stessa qualità originale: di fatto non viene applicata la compressione e l’invio dell’immagine consumerà più dati mobili.

L’invio di immagini in qualità originale, come quella di poter inviare immagini con standard Ultra HDR, al momento è ancora in fase di beta quindi potrebbero volerci ancora alcune settimane, se non di più, prima che arrivi alla versione finale destinata a tutti gli utenti.

Per questo non ci resta che aspettare eventuali comunicati ufficiali da parte di Google per un futuro aggiornamento dell’applicazione messaggi.

Fonte: Via

