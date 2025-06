Google Pixel 10 ecco la presunta data di lancio

Ecco quando potrebbero essere lanciati i futuri smartphone della serie Google Pixel 10: svelata la data secondo recenti rumors.

Siamo sempre più vicini al lancio dei successori degli attuali Google Pixel 9, e oggi abbiamo una presunta data di lancio della nuova generazione di Pixel 10.

Vediamo cosa abbiamo scoperto.

Google Pixel 10: questa potrebbe essere la data di lancio dei nuovi smartphone

Per chi non se lo ricorda, i Google Pixel 9 furono presentati e commercializzati dall’azienda americana in data 13 agosto 2024.

Ebbene sembra che in casa Google questa sia considerata una data fortunata, tanto che i prossimi Pixel 10 dovrebbero essere presentati proprio il 13 agosto di quest’anno (2025).

Di fatto i prossimi Pixel 10 saranno i primi smartphone ad utilizzare la versione software Android 16, che come vi abbiamo già detto quest’anno arriverà prima rispetto alle versioni software precedenti.

Dal punto di vista hardware i prossimi smartphone dell’azienda americana dovrebbero utilizzare tutti il nuovo chipset Tensor G5 che sarà prodotto da TSMC e non più da Samsung.

Il chipset in questione utilizzerà un nuovo modem sviluppato e prodotto da Mediatek, che sulla carta dovrebbe garantire prestazioni superiori e consumi minori.

Nonostante il cambio di modem, pare che anche la decima generazione di Pixel manterrà il supporto alla connettività satellitare già vista sui Pixel 9.

In attesa di future delucidazioni, dato che Google non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

