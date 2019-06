Google Pixel 4 e 4 XL: dettagli su dimensioni e display

Queste sarebbero le presunte dimensioni ufficiose dei prossimi Google Pixel 4 e 4 XL: a sorpresa il modello più piccolo avrà un display più grande del suo predecessore.

Da un po’ di tempo l’attenzione dei rumors si stanno focalizzando sui prossimi smartphone top di gamma di Google.

Stiamo ovviamente parlando dei Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, che saranno i successori degli attuali Pixel 3 e Pixel 3 XL.

Google Pixel 4 e 4 Xl: ecco i nuovi dettagli su display e dimensioni

Se di recente è stata svelata l’immagine render ufficiale del Pixel 4 con la doppia fotocamera posteriore, oggi l’informatore @OnLeaks ci fornisce una serie di nuovi dettagli.

Secondo la fonte il Pixel 4 dovrebbe avere dimensioni pari a 147.0 x 68.9 x 8.2mm.

A differenza però del Google Pixel 3 che ha un display da 5.5 pollici di diagonale, il nuovo modello numero 4 avrà un display leggermente più grande, stimato in 5.6-5.8 pollici.

Il display più grande si otterrebbe grazie ai bordi maggiormente ottimizzati rispetto alla versione precedente.

Si pensa infatti che sarà utilizzata una soluzione in stile Galaxy S10 Plus, ovvero un doppio forellino nel pannello per la presunta doppia fotocamera anteriore.

Per quanto riguarda la versione XL, questa invece non dovrebbe cambiare molto in termini di dimensioni del display rispetto all’attuale Pixel 3 XL.

Si prevede infatti un display tra i 6.2 e i 6.4 pollici di diagonale, simile ai 6.3 pollici del 3XL in formato 18:5:9, e dimensioni complessive pari a 160,4 x 75,2 x 8,2 mm.

I più attenti avranno sicuramente notato che i Pixel 4 sono più spessi rispetto agli attuali Pixel 3 (7.9 mm di spessore).

Questo potrebbe far immaginare che Google utilizzerà delle batterie più potenti per i suo futuri dispositivi.

Altro dettaglio interessante: nella zona della doppia fotocamera posteriore lo spessore del telefono arriverebbe a 9.3mm, quindi risulterà leggerissimamente sporgente.

Ovviamente considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale, prendete tutte queste informazioni con il dovuto distacco intellettuale.

Fonte: Via Twitter