Google Pixel 4A confermato il design definitivo

Il design dello smartphone di fascia media Google Pixel 4A è stato svelato accidentalmente dalla stessa società americana: ecco i dettagli.

Oggi potete vedere di fatto, e con certezza assoluta, quale sarà il design definitivo del prossimo smartphone Android di fascia media Google Pixel 4A.

Google Pixel 4A ecco il design definitivo ufficiale: non ci sono più dubbi

Infatti la sezione canadese di Google ha inavvertitamente inserito sul proprio sito web (lo store) un immagine del Google Pixel 4A ancora prima del suo annuncio ufficiale.

Ovviamente l’immagine è stata successivamente rimossa dal sito web, ma ormai la notizia si era già diffusa.

L’immagine in questione sarebbe stata ripresa da un banner pubblicitario creato da Google per la promozione del suo nuovo Pixel 4A durante la conferenza I/O che doveva essere presieduta in data 12 maggio 2020.

Ma pare che Google abbia deciso all’ultimo minuto di non presentare lo smartphone e posticiparlo a data prossima.

Tornando al Google Pixel 4A, l’immagine del design definitivo ci mostra alcune caratteristiche dello smartphone:

E’ presente una fotocamera anteriore dedicata ai selfie incorporata nel display (forellino in alto a sinistra); Sulla scocca posteriore è presente una sola fotocamera abbinata ad un flash LED; Troviamo il classico scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca posteriore (per alcuni è un po’ retrò); E’ presente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Nonostante il Pixel 4A abbia già ricevuto le certificazioni da parte della FCC americana, dalla IMDA e dalla BIS il suo debutto tarderà ancora un po’.

Si prevede infatti che lo smartphone sarà annunciato entro la fine dell’anno, molto probabilmente ad autunno nelle prime settimane di ottobre 2020.

Bisognerà vedere se questo ritardo modificherà alcune scelte commerciali di Google, come ad esempio il prezzo di lancio.

Staremo a vedere!