Google Pixel 5 e Pixel 4A 5G ecco il design definitivo e alcune specifiche

I primi render 3D del Google Pixel 5 e Pixel 4A 5G mostrano il design familiare e i display più grandi con bordi più sottili: alcune specifiche hardware.

I Google Pixel 5 e i Pixel 4A 5G sono molto vicini all’annuncio ufficiale che sarebbe previsto a settembre 2020.

Entrambi i nuovi smartphone con connettività 5G dovrebbero avere un design molto simile a quello già visto per l’attuale Pixel 4a che è già in commercio in Europa/Italia.

Google Pixel 5 e Pixel 4A 5G: questo è il design?

L’informatore @OnLeaks ha fornito alcune informazioni sulle dimensioni del Pixel 4A 5G 153,9 x 74,0 x 8,6 millimetri.

Questo significa che la versione 5G avrà un display più grande, intorno ai 6.1-6.2 pollici, rispetto alla variante 4G che ha dimensioni pari a 144 x 69,4 x 8,2 mm.

Lato design troviamo ancora il forellino anteriore sinistro nel display per la fotocamera anteriore dedicata ai selfie, lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca posteriore, la porta USB Type C nella scocca inferiore e il jack da 3.5mm nella scocca superiore.

Si può notare inoltre che il modulo fotografico sarà più grande considerato che secondo questi render 3D il Pixel 4a 5G avrà una doppia fotocamera posteriore: ci si aspetta un sensore grandangolare in più.

La scocca comunque dovrebbe rimanere in plastica come il 4A.

Google Pixel 5: alcune specifiche a confronto con Pixel 4A 5G

A differenza del 4A 5G che avrà un display da 6.1-6.2 pollici, il futuro Pixel 5 avrà un display più compatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 5.8 pollici.

Nonostante il display più piccolo monterà una batteria più potente da 4000 mAh, rispetto a quella da 3800 mAh prevista per il 4A 5G.

Entrambi i dispositivi utilizzeranno un display con tecnologia AMOLED, ma forse il Pixel 5 avrà una frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Sul Pixel 5 non ci sarà però il classico jack da 3.5mm, ma è prevista anche per lui la doppia fotocamera posteriore.

Tutti e due gli smartphone utilizzeranno il chipset Snapdragon 765G, ma il modello 5 avrà più memoria ram (8GB) mentre la memoria interna dovrebbe essere di 128GB per entrambi.

Sapremo solamente a settembre tutte le reali caratteristiche, il prezzo e la disponibilità di questi due nuovi smartphone.

Fonte: Via