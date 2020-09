Google Pixel 5 in immagini dal vivo: si chiamerà 5S?

Due nuove immagini dal vivo del Google Pixel 5 mostrano e confermano il design già rumoreggiato da tempo: ma attenzione potrebbe cambiare nome?

Ormai il web ci ha già fatto conoscere abbastanza chiaramente quale sarà il design del prossimo Google Pixel 5, e oggi ne abbiamo un ulteriore conferma.

Nuove immagini dal vivo per il Google Pixel 5: ma attenzione cambierà il nome commerciale?

Infatti sono state diffuse un paio di nuove immagini dal vivo che riprendono la scocca anteriore e quella posteriore del futuro Pixel 5.

Ma attenzione c’è una novità!

Dallo Screenshot del display nella sezione informazioni del telefono, si evince che il dispositivo potrebbe avere un nome commerciale diverso da quello previsto.

Infatti il Pixel 5 potrebbe prendere il nome commerciale di Google Pixel 5S.

Ovviamente non possiamo ancora confermalo, ma però le immagini pare che non mentano.

Per il resto del design il presunto Pixel 5S mantiene il form-factor già visto con il Google Pixel 4A, lo scanner per le impronte digitali sulla socca posteriore, il forellino in alto a sinistra per la camera frontale, la doppia fotocamera posteriore posizionata nel modulo fotografico quadrato.

Fonte: Via Twitter