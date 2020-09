Google Pixel 5 svelati tutti i dettagli sulle caratteristiche principali

Queste dovrebbero essere le specifiche finali del prossimo Google Pixel 5 svelate prima del suo arrivo ufficiale che avverrà il 30 settembre 2020.

Sappiamo già con certezza, salvo stravolgimenti, che il prossimo Google Pixel 5 sarà presentato ufficialmente in data 30 settembre insieme all’altro dispositivo Pixel 4A 5G.

Di questo smartphone abbiamo già parlato in passato data la grande mole di rumors che si sono succeduti nel tempo sul web.

Google Pixel 5: svelate in anteprima tutte le principali caratteristiche

Oggi sono state di fatto svelate tutte le principali caratteristiche del prodotto, giusto una settimana prima del suo annuncio ufficiale.

Il Google Pixel 5 non monterà un chipset top di gamma, ma gli utenti si dovranno accontentare del ottimo Snapdragon 765G che offre comunque il pieno supporto alal connettività 5G.

Non ci sarà il supporto alla tecnologia mmWave 5G ma saranno coperte tutte le connettività Sub-6.

Al chipset Snapdragon 765G saranno affiancati 8GB di ram e il modello base avrà 128GB di memoria interna.

Il display sarà un pannello da 6 pollici di diagonale con tecnologia OLED, risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 90Hz.

C’è il supporto alla tecnologia HDR e come vetro protettivo sarà utilizzato il Gorilla Glass 6.

Nonostante la presenza di un display OLED, lo scanner per le impronte digitali non sarà posizionato sotto il panello ma si troverà nella classica posizione sulla scocca posteriore.

Lato multimedialità troviamo la fotocamera anteriore per selfie posizionato in un forellino in alto a sinistra del pannello.

La camera selfie monterebbe un sensore da 8MP con apertura lenti f/2.0, dimensioni pixel di 1,12 um e campo visivo di 83 gradi.

Sulla scocca posteriore sarebbero posizionate due fotocamere:

la principale da 12.2 MP , apertura lenti f / 1.7 con PDAF dual pixel, dimensioni pixel 1.4um, con OIS ed EIS e angolo di visuale di 77 gradi;

, apertura lenti f / 1.7 con PDAF dual pixel, dimensioni pixel 1.4um, con OIS ed EIS e angolo di visuale di 77 gradi; grandangolare da 16MP, campo visivo di 107 gradi, apertura f / 2.2 e dimensioni pixel di 1.0um.

Il telefono dovrebbe essere in grado di registrare video in formato 4K a 60fps, 1080p a 240 fps, mentre i video per selfie arrivano al massimo a 1080p 30 fps.

L’informatore afferma che il Google Pixel 5 avrà una batteria interna da 4080 mAh compatibile con la ricarica rapida ad una potenza massima via cavo di 18W.

Viene supportata pure la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

Tra le caratteristiche generali, il Pixel 5 dovrebbe avere gli altoparlanti stereo, i sensori spettrali e di sfarfallio, tre microfoni, Wi-Fi dual-band, NFC, Bluetooth 5.0, il supporto al dual SIM (una eSIM), la certificazione IP68.

Il telefono dovrebbe avere una scocca in alluminio (riciclato al 100%), pesare 151 grammi e uno spessore di 8mm.

Debutterà ovviamente con Android 11 e il suo prezzo di vendita dovrebbe aggirarsi intorno ai 630-650 euro in Europa per il modello base.

Ovviamente ribadiamo che queste informazioni non sono state ancora certificate da Google, quindi vanno prese con il giusto distacco emotivo.

