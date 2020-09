Google Pixel 5 ufficiale: le caratteristiche principali e il prezzo in Europa

Ufficializzato oggi i nuovo Google Pixel 5 che al momento non è disponibile per il mercato italiano: le principali caratteristiche hardware.

Da poche ore Google ha presentato al grande pubblico i suoi due nuovi smartphone con tecnologia mobile 5G basati sul processore Snapdragon 765G.

Stiamo parlando dei Google Pixel 5 e Pixel 4A 5G che al momento non sono ancora disponibili all’acquisto in Italia ma solo in alcuni selezionati paesi dell’Europa, negli USA, Australia, Taiwan e in Giappone.

Qua analizziamo il primo dei due smartphone.

Google Pixel 5: le principali caratteristiche hardware

Display

Il Pixel 5 monta un display OLED piatto da 6 pollici di diagonale in formato 19.5:9, risoluzione FHD+ 2340 x 1080 e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Il pannello è certificato HDR e gode della protezione Gorilla Glass 6.

Dimensioni e design

La scocca in alluminio (100% riciclato) ha dimensioni pari a 144,7 x 70,4 x 8,0 mm e un peso complessivo di 151 grammi.

E’ certificata IP68 per resistenza all’acqua e alla polvere.

Processore e Memoria

All’interno dello smartphone Google ha deciso di non utilizzare un chipset top di gamma come lo Snapdragon 865 ma di puntare su un chipset di fascia alta come lo Snapdragon 765G.

Lo Snapdragon 765G è basato sul processo produttivo a 7nm e ha un architettura octa-core:

1x Kryo 475 (basato su ARM Cortex-A76) Prime core a 2,4 GHz;

1x Kryo 475 (basato su ARM Cortex-A76) Performance core a 2,2 GHz;

6x (basato su ARM Cortex-A55) core di efficienza a 1,8 GHz.

Come GPU Troviamo l’Adreno 620.

Al chipset vengono poi abbinati 8GB di memoria LPDRR4X e 128GB di memoria interna con tecnologia UFS 2.1.

Attenzione la memoria interna non è espandibile.

Multimedialità

Sulla scocca posteriore troviamo il comparto fotografico principale composto da due sensori:

Primario : 12,2 MP Sony IMX363, f / 1,7, dimensione pixel 1,4 µm, Dual Pixel AF, stabilizzazione video (OIS + EIS), campo visivo 77 ° Secondario : 16MP Sony IMX481, f / 2.2, dimensione pixel 1.0µm, campo visivo 107 °

Alle due fotocamere posteriori vengono affiancati il doppio Flash LED e il Sensore spettrale/flicker.

Gli scatti selfie vengono garantiti dalla fotocamera anteriore da 8MP Sony IMX355, f / 2.0, dimensione pixel 1,12µm, messa a fuoco fissa, campo visivo 83 °.

Il telefono è in grado di registrare video in formato 4K a 60fps e 1080p fino a 240 fps.

Sono presenti gli altoparlanti stereo, 3 microfoni per la soppressione del rumore ma risulta assente il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Batteria

Il Google Pixel 5 viene alimentato da una batteria interna da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo alla potenza massima di 18W.

C’è pure il supporto alla ricarica wireless e alla ricarica wireless inversa.

Connettività

Il telefono come già detto è compatibile con la connessione mobile 5G (Modem Qualcomm Snapdragon X52 5G) ha il supporto al dual SIM (Singolo slot per scheda nanoSIM + eSIM integrata per 5G + 4G o 4G + 4G DSDS), ha lo scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca posteriore.

Presente poi il Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz 802.11ac (Wi-Fi 5), il Bluetooth 5.0, il chipset NFC, GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/BeiDou, la porta usb Type C 3.1.

Sistema operativo

I Pixel 5 godono fin dal lancio del nuovo sistema operativo Android 11 e di 3 anni di supporto con aggiornamenti al software e alla sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Il telefono ha un prezzo ufficiale in Europa di 629 euro, ma al momento è acquistabile solo in Francia, Germania, Irlanda e Gran Bretagna a partire dal 15 ottobre 2020.