Google Pixel 5A 5G ufficiale: ma non per tutti

Ufficializzato oggi il nuovo Google Pixel 5A 5G che però al momento sarà commercializzato solo negli USA e in Giappone: le principali caratteristiche e il prezzo di vendita.

Google ha deciso di commercializzare il suo nuovo Pixel 5A 5G solamente in due paesi, USA e Giappone, molto probabilmente per via della carenza di chipset a livello internazionale.

Google Pixel 5A 5G ufficiale: le principali caratteristiche hardware

Il nuovo smartphone è di fatto un Pixel 4A 5G migliorato con lo stesso design ma con batteria più grande, display più grande e supporto alla certificazione IP67.

Infatti lo smartphone si presenta con un display OLED da 6.34 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 60Hz, protezione Gorilla Glass 3 e luminosità massima 700 nits.

La batteria è stata potenziata a 4680 mAh (contro i 3885 mah del Pixel 4A) con supporto alla ricarica rapida a 18W via cavo.

Non è ancora presente la ricarica wireless.

Il corpo in metallo del dispositivo ha dimensioni pari a 156.2 x 73.2 x 8.8mm per 183 grammi di peso.

All’interno troviamo le stesse componenti utilizzate sul Pixel 4A:

Chipset Snapdragon 765G con 6GB di ram LPDDR4X e 128GB di memoria interna.

Non cambia quasi per nulla il comparto multimediale:

Fotocamera anteriore da 8MP nel forellino in alto a sinistra del display;

Fotocamera posteriore principale da 12MP f1.7;

Camera posteriore Ultra Grandangolare da 16MP f2.2.

Non troviamo più il sensore spettrale e per lo sfarfallio.

Lo scanner per le impronte digitali è posizionato sulla scocca posteriore, ci sono gli altoparlanti stereo.

Come sistema operativo c’è Android 11 e vi ricordiamo che il telefono godrà di 3 anni di aggiornamenti OS (comprensive patch di sicurezza mensili).

Al momento il Google Pixel 5A 5G sarà commercializzato solo negli USA e in Giappone ad un prezzo di listino di 449 dollari americani.

Il Pre-ordine è già iniziato sul Google Play Store e le spedizioni partiranno dal 26 agosto 2021.