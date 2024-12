Google Pixel 6, 7, 8 e 9 introducono la ricarica bypass e limite carica 80%

Nel recente aggiornamento Drop di dicembre 2024 i Google Pixel 6, 7, 8 e 9 introducono la funzionalità di ricarica bypass e limite carica all’80%: ecco i dettagli.

Tutti i più recenti smartphone della serie Pixel (dalla sesta generazione fino alla 9) hanno iniziato a ricevere da poco il nuovo aggiornamento Pixel Drop dicembre 2024.

Tra le funzionalità più interessanti ne troviamo un paio dedicate alla batteria.

Google Pixel 6, 7, 8 e 9 adesso possono sfruttare la funzionalità ricarica bypass e limite carica 80% per la batteria

La prima funzionalità chiamata limite carica 80% è un’opzione, a discrezione dell’utente, che limiterà la carica della batteria all’80% della sua capacità totale.

Questa funzione aiuterà a tenere in salute lo stato della batteria, e quindi a mantenere una carica effettiva più lunga con il passare nel tempo dei cicli di ricarica.

C’è poi una seconda novità che prende il nome di ricarica bypass: si potrà alimentare lo smartphone direttamente da un alimentatore esterno o una Powerbank senza che la ricarica passi dalla batteria interna dello smartphone.

Per abilitare quest’ultima funzionalità è necessario attivare il limite di carica dell’80%, quindi la batteria non si caricherà né si scaricherà una volta raggiunto l’80%.

Se possedete un Pixel serie 6 o superiore dopo aver installato il pacchetto Pixel Drop dicembre 2024 nelle impostazioni -> Batteria dovrete attivare l’opzione Ottimizzazione carica e selezionare Limita all’80%.

Per verificare che effettivamente la batteria raggiunto il limite dell’80% o sia attiva la funzione bypass, basterà scaricare un applicazione che mostra lo stato della batteria: l’app in questione dovrebbe mostrare la batteria come “non in carica” ​​e la fonte di alimentazione come “CA” (caricabatteria da parete).

Attenzione! Va sottolineato che le funzionalità di bypass potrebbero permettere la ricarica occasionale al 100% della batteria per poi farla scendere al 80%: è un sistema comune di gestione del bypass e non un malfunzionamento.

La funzionalità Bypass comunque non è una novità in termini generali.

Samsung, ad esempio, l’ha già implementa sui propri dispositivi Galaxy con il nome di “Pause USB Power” e ha dei requisiti: serve un caricabatterie USB Power Delivery con PPS e almeno una potenza nominale di 25 W.

Al momento Google non ha ancora ufficializzato la funzionalità in termini ufficiali con una pagina web dedicata, quindi non ci sono ancora informazioni dettagliate su eventuali specifiche necessarie per gli alimentatori da parete (per adesso pare di no).

Fonte: Via

