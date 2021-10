Google Pixel 6 (Pro): primi problemi individuati sui display segnalati dagli utenti

Alcuni tra i primi acquirenti di un Google Pixel 6 o 6 Pro hanno individuato dei problemi (rari?) che affliggono i display OLED di questi smartphone: ecco quali.

Sappiamo che i display OLED offrono una qualità visiva superiore rispetto ai più comuni display LCD IPS, ma in alcuni casi (per fortuna non troppo frequenti) hanno alcuni difetti hardware risolvibili solo con la sostituzione.

Alcuni di questi problemi sono capitati ad un gruppo di acquirenti di un Google Pixel 6 o 6 Pro.

Il primo problema, già visto su altri display OLED di marchi famosi è la famosa tonalità verde che avvolge generalmente il display a bassa luminosità.

Oltre alla tonalità verde, si può notare un pixel bianco su sfondo nero in alto al centro: molto probabilmente un pixel bruciato nel display OLED.

Altro problema che è stato riscontrato da alcuni utenti, è lo sfarfallio del display quando si preme il tasto accensione dello smartphone quanto quest’ultimo è spento.

A prova di questo difetto c’è un video postato su Reddit:

Infine forse il difetto più strano riscontrato su un display di un Google Pixel 6 Pro: la presenza di un un secondo foro nello schermo che si sovrappone al primo destinato alla fotocamera anteriore.

Forse nell’inserimento del forellino per la camera Selfie sono stati danneggiati i pixel del display OLED che non si accendono più e quindi rimangono neri.

Ecco il video:

We kind of concluded that it is not display damage, as poking it doesn't make it bleed or warp. Also debug drawing over it didn't work. This display was hole punched twice. #Pixel6Pro pic.twitter.com/pRLcxfXTaO

— Mark Schramm 🕹️ #VR #AR (@MarkSchrammVR) October 28, 2021