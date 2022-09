Google Pixel 7, 7 Pro e Pixel Watch e Buds c’è la data ufficiale

Ecco quando i prossimi Google Pixel 7, 7 Pro e Pixel Watch, Pixel Buds saranno svelati ufficialmente dall’azienda americana: la data

Google da un po’ di tempo sta già rilasciando alcune informazioni sui suoi prossimi dispositivi, ovvero i Pixel 7 e 7 Pro e il prossimo smartwatch Pixel Watch.

Oggi la società ha rilasciato un video sul canale ufficiale Twitter svelando di fatto quando questi tre nuovi prodotti saranno presentati ufficialmente, insieme alle prossime TWS Pixel Buds Pro e Pixel Buds A.

La data prefissata dell’evento è il 6 ottobre 2022, ore 16.00 italiane.

Potete seguire l’evento ed avere ulteriori informazioni in anticipo seguendo il LINK Ufficiale.

It's all coming together.

Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.

Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X

— Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022