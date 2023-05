Google Pixel 7A appena arrivato e prezzo tagliato di 100 euro!

Il Google Pixel 7A annunciato pochi giorni fa è già acquistabile in Italia con un prezzo ribassato di quasi 100 euro con un coupon valido per pochi giorni: l’offerta.

Nono sono passate neppure due settimane e il nuovo smartphone Google Pixel 7A, che ha un prezzo di listino ufficiale sul Google Store di 509 euro, è già acquistabile ad un prezzo di fatto scontato di 100 euro.

Non conoscete il Google Pixel 7A? Queste sono le sue caratteristiche principali, e questa la recensione del suo comparto fotografico.

Google Pixel 7A prezzo tagliato subito di 100 euro: approfitta del coupon valido per pochi giorni!

Con la promo di maggio 2023 il Google Pixel 7A 8-128GB colore Nero può essere acquistato al prezzo di 413,39 euro (IVA e spedizione inclusa), seguendo queste indicazioni:

Aggiungere lo smartphone nel carrello utilizzando questo link: https://ebay.us/JQ5Je0 Applicare il codice coupon MAGGIO23EDAYS (valido fino al 25 maggio 2023 ore 9.00) per ottenere lo sconto (se non si applica in automatico in carrello) Effettuare l’eventuale acquisto pagando con carta di credito/debito o PayPal

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Ebay Italia (se non avviene in automatico), la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio immagine sottostante (per PC Desktop):

Tutti gli smartphone qua elencati sono NO Brand, ovvero non sono personalizzati in alcun modo da un operatore telefonico.

Attenzione! Il numero dei pezzi disponibile alla vendita è limitato, inoltre i prezzi potrebbero variare con il tempo! Chi prima arriva meglio alloggia!

Il codice coupon descritto ha limitazioni da tenere in considerazione oltre al tempo limitato di utilizzo: tutti i dettagli li trovate qua

Dettagli su spedizione, disponibilità e garanzia Italia

Tutti i dispositivi venduti dal rivenditore sono spediti da magazzino Italia con consegna prevista in 3 giorni lavorativi tramite corriere dopo la preparazione e l’invio del pacco.

La garanzia è Italia 2 anni tramite il rivenditore, o Google Europa 2 anni

Il cliente ha disposizione pure 30 giorni per il rimborso/reso, ma in questo caso l’aquirente deve pagare le spese di spedizione per la restituzione.

