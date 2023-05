Google Pixel 7A recensione fotocamera: per DxOMark top 3 nella sua categoria

DxOMark ha recensito il comparto fotografico principale del Google Pixel 7A classificandolo top 3 nella sua categoria di appartenenza, ovvero smartphone di fascia alta.

Il sito specializzato nelle recensioni hardware che riguardano i comparti audio e video degli smartphone, DxOMark, ha classificato di fatto il nuovo Google Pixel 7A come uno smartphone capace dal punto di vista multimediale.

Non conoscete le caratteristiche di questo smartphone? Ecco i dettagli

Google Pixel 7A recensione fotocamera DxOMark: un riassunto

Partiamo dicendo subito che il nuovo Pixel 7A ha questo comparto fotografico principale (scocca posteriore):

Principale: sensore da 64MP 1/1.3″, pixel da 1.0μm, AF, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Ultra grandangolare: sensore da 12 MP, pixel da 1,25 μm, obiettivo con apertura f/2,2 equivalente a 14 mm

Nonostante abbia solo 2 fotocamere, siamo ormai abituati a dispositivi con 4 camere posteriori, il Pixel 7A ottiene un punteggio complessivo di 133 punti che lo posiziona al 27esimo posto nella classifica generazione DxOMark, e al secondo posto tra gli smartphone di fascia alta.

Di fatto per DxOMark è alla pari di smartphone come l’iPhone 14 e 14 Plus, del Galaxy S23 e S23 Plus e migliore dello Xiaomi 13 (130 punti), tutti dispositivi che hanno un prezzo di listino più elevato.

Inoltre il modello 7A non si distanzia molto dal Pixel 7, dato che quest’ultimo ottiene un punteggio complessivo di 140.

Per quanto riguarda i punteggi nei vari test il telefono di Google ottiene:

Scatti fotografici punti 138 (migliore in classifica 159)

Bokeh punti 70 (pari merito con il migliore: 80 punti)

Anteprima immagini punti 69 (migliore 91 punti)

Zoom punti 105 (migliore 158 punti)

Registrazione video punti 133 (migliore 149 punti)

DxOMark ovviamente ha elencato anche i punti di forza e i principali difetti che ha notato recensendo lo smartphone.

Google Pixel 7A punti di forza e debolezza secondo DxOMark

Punti di forza:

Colori naturali e bilanciamento del bianco ottimale nella foto

Efficace stabilizzazione video

Buona esposizione sia in foto che in video

Messa a fuoco automatica veloce e stabile

Stima accurata della profondità in modalità bokeh

Ampio campo visivo per la classe su fotocamera ultra grandangolare

Debolezze:

Perdita di dettagli nel video

Video sottoesposto in scene di ritratti difficili

Rumore di pattern in interni e in condizioni di scarsa illuminazione

Profondità di campo limitata

Bilanciamento del bianco instabile in condizioni di luce intensa e video in interni

Artefatti squillanti in video, artefatti di fusione in foto

Se volete avere tutti i dettagli, vi consigliamo di leggere la recensione completa di DxOMark

