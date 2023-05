Google Pixel 7A si mostra nel primo video hands-on dal vivo

Ecco una prima recensione rapida hands-on del prossimo Google Pixel 7A: un video mostra tutto quello che potrebbe interessarvi in anteprima.

Giusto qualche giorno fa vi avevamo mostrato le prime immagini dal vivo con packaging del Google Pixel 7A, ma oggi il web è salito di livello e ci ha mostrato una prima recensione hands-on.

Google Pixel 7A si mostra in un primo video hands-on: eccolo dal vivo!

Grazie ad un utente che ha avuto la fortuna di provarlo in anteprima, qua sotto potete vedere il video che mostra il Pixel 7A nella sua interezza e dal vivo:

L’informatore afferma che non si tratta di un unità da recensore ma bensì di un unità che ha acquistato: quindi non è un pre-sample ma bensì un unità che sarà disponibile per tutti quando sarà commercializzato a livello globale.

Dal video possiamo notare che il Pixel 7A utilizza un display piatto come il Pixel 7, quindi non avrà un display leggermente curvo come invece troviamo sul Pixel 6A.

L’applicazione Device Info HW, che si può vedere dal video, ci mostra una serie di dettagli sulle caratteristiche hardware dello smartphone.

L’app specifica un display da 6.4-6.5 pollici, anche se in realtà dovrebbe essere un pannello da 6.1 pollici di diagonale (il software non è sempre preciso in questi casi).

La risoluzione è 2400 x 1080 pixel, e la frequenza di aggiornamento si assesta a 90Hz.

Viene specificato che la fotocamera principale posteriore può scattare foto a 16MP, dato che il sensore è da 64MP e utilizza la tecnologia pixel binning 4-1.

C’è pure una fotocamera grandangolare da 13MP, e la fotocamera anteriore sarebbe in grado di registrare video in 4K.

Come chipset principale troviamo il Google Tensor G2 (lo stesso dei precedenti Pixel 7) abbinato a 8GB di ram.

La batteria nominale sarebbe da 4300 mAh, ed è presente pure la ricarica wireless.

Vi ricordo che il Pixel 7A farà il suo debutto ufficiale in data 11 maggio 2023.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon