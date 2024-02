Google Pixel 8 avranno la sensibilità al tocco adattiva?

Secondo recenti rumors gli smartphone Google Pixel 8 potrebbero implementare in futuro la tecnologia della sensibilità al tocco adattiva: di che cosa si tratta?

Sembra che Google stia lavorando lato software per implementare con un futuro aggiornamento di Android 14 una tecnologia adattiva sui suoi Google Pixel 8 e successivi.

Si chiama “Adaptive Touch Sensitivity”: sensibilità al tocco adattiva.

Google Pixel 8 avranno in futuro la tecnologia sensibilità al tocco adattiva?

Al momento tutti i Pixel 8 ha la capacità software, grazie ai sensori del display, di capire se sul pannello è stato applicato uno schermo protettivo, e quindi di chiedere all’utente di aumentare la sensibilità al tocco per migliorare l’esperienza d’uso.

Ebbene questi sensori potrebbero essere utilizzati in una via più ampia permettendo allo smartphone di impostare in maniera adattiva la sensibilità del tocco.

Questo nuovo codice sorgente del software, individuato sulla versione Android 14 QPR3 Beta 1, di fatto sarebbe in grado di regolare la sensibilità al tocco del display in base a fattori ambientali, attività o se appunto viene applicata o meno una protezione per lo schermo.

Ad esempio il telefono potrebbe aumentare automaticamente la sensibilità dello schermo quando fa più freddo e quindi l’utente sta utilizzando dei guanti, o potrebbe invece diminuire la sensibilità quando fa più caldo e quindi le mani potrebbero essere sudate o esserci più umidità ambientale riducendo i tocchi accidentali.

La riga di codice individuata inoltre menziona una stringa chiamata “attività”, ma sfortunatamente non si sa ancora di che tipo di attività il software intende.

Va detto che non si sa ancora se questa funzionalità sarà effettivamente applicata su Google sui suoi Pixel 8, e soprattutto se arriverà anche sui dispositivi Pixel precedenti (Pixel 7 su tutti).

Dato che non c’è ancora nulla di ufficiale da parte dell’azienda americana, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

