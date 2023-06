Google Pixel 8 e 8 Pro caratteristiche fotocamera svelate

Queste sono le principali caratteristiche tecniche del comparto fotografico dei prossimi Google Pixel 8 e 8 Pro: ecco i dettagli che sono stati svelati.

Oggi sono state diffuse alcune nuove informazioni direttamente da una voce interna a Google sulle caratteristiche tecniche del comparto fotografico dei successori dei Pixel 7.

Stiamo ovviamente parlando dei Google Pixel 8 e 8 Pro.

Google Pixel 8 e 8 Pro: svelate le caratteristiche tecniche del comparto fotografico

Secondo quanto è trapelato entrambe le versioni del Pixel 8 (pro e non pro) utilizzeranno il nuovo sensore fotografico principale da 50MP ISOCELL GN2 di Samsung, sostituendo il Samsung ISOCELL GN1 montato sugli attuali Pixel 7.

La prima differenza tra la versione Pro e quella non Pro si risconterebbe nella fotocamera ultra grandangolare.

Infatti la versione non Pro dovrebbe mantenere il sensore ultra grandangolare Sony IMX386 da 12 MP dei precedenti Pixel 7, con un miglioramento nel campo visivo che sarà un po’ più ampio (un rapporto di zoom di 0,55x vs 0,67x sul Pixel 7).

Invece il Google Pixel 8 Pro monterà un nuovo sensore Sony IMX787 da 64 MP con un rapporto di zoom di 0,49x.

La versione Pro in più avrà anche un teleobiettivo Samsung GM5 da 48 MP con zoom ottico 5x già visto sui modelli precedenti, ma utilizzerà anche un nuovo sensore ToF serie VL53L8 per migliorare la messa a fuoco automatica.

Lato selfie sia il Google Pixel 8 che 8 Pro manterranno il precedente sensore Samsung 3J1 da 11 MP.

Infine da sottolineare che la versione 8 Pro avrà anche un sensore per la temperatura corporea Melexis MLX90632.

Google poi migliorerà alcune funzioni lato software per la fotocamera.

Ad esempio i nuovi Pixel 8 e 8 Pro avranno il flash LED ottimizzato in maniera adattivo, in modo da evitare che si possano creare scatti fotografici e video sovraesposti in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre l’intelligenza artificiale permetterà la segmentazione delle scene per migliorare la qualità visiva finale.

Infine i video in modalità cinematografica godranno di una nuova funzionalità per la selezionatura della sfocatura bokeh.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco intellettuale.

Fonte: Via

