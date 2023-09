Google Pixel 8 e 8 Pro, Pixel Watch 2: video ufficiali design

Mostrati i primi video ufficiali pre-annuncio dei Google Pixel 8 e 8 pro, e dello smartwatch Pixel Watch 2: ecco i design definitivi.

Vi avevamo già informato che i nuovi prodotti di Google, tra cui i Pixel 8 e 8 Pro ma anche il nuovo Smartwatch Pixel Watch 2 saranno presentati ufficialmente in data 4 ottobre 2023.

Oggi l’azienda americana ha diffuso alcuni video pubblicitari ufficiali che mostrano il design dei nuovi dispositivi.

Google Pixel 8 e 8 Pro insieme ai Pixel Watch 2 mostrati in video ufficiali: il design definitivo

Il primo video mostra una rapidissima carrellata dei prossimi prodotto in arrivo: prima i Pixel 8 e poi nel finale il Pixel Watch 2.

Ma ovviamente questo non basta e Google ha deciso di rilasciare un secondo video pubblicitario, che cerca di raccontare i Pixel 8 al meglio in un tempo abbastanza breve.

Grazie a questi video ufficiali, possiamo di fatto affermare che tanti precedenti rumors sui nuovi smartphone sono ormai da considerarsi esatti.

Infatti i Pixel 8 e 8 Pro manterranno il design dei predecessori Pixel 7 e 7 Pro, con ovviamente qualche miglioramento estetico qua e la.

La novità più evidente lato estetica la troviamo sul modello 8 Pro, dato che è stato deciso di applicare sul retro un termometro a infrarossi appena sotto il Flash LED.

Per quanto riguarda il Pixel Watch 2 lato design sembra essere decisamente identico al Pixel Watch originale, quindi le differenze si noteranno solo internamente con i miglioramenti dei sensori e dell’hardware in generale.

Sappiamo con quasi certezza che i Pixel 8 arriveranno sicuramente anche in Italia, mentre per i Pixel Watch 2 rimangono ancora dei dubbi considerato che il primo smartwatch non è stato mai commercializzato nel nostro paese.

