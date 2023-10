Google Pixel 8 e 8 Pro ufficiali in Italia: prezzo e caratteristiche (differenze)

Ufficializzati i nuovi Google Pixel 8 e 8 Pro in Italia: le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita.

Sono arrivati e già disponibili all’acquisto in Italia i nuovi Google Pixel 8 e 8 Pro: vediamo di conoscere meglio le loro caratteristiche hardware e soprattutto le differenze tra i due smartphone.

Google Pixel 8 e 8 Pro: le caratteristiche hardware e differenze

I due smartphone hanno alcuni componenti hardware in comune e altri no che ne giustificano ovviamente il prezzo di vendita differente.

Display e design

Il Pixel 8 ha un display OLED da 6.2 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+ (2400 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento opzionale da 60 o 120Hz.

Questo pannello supporta l’HDR, ha una luminosità massima di 2000 nits ed è protetto da Corning Gorilla Glass Victus.

La versione 8 Pro ha invece un display OLED più grande da 6.7 pollici di diagonale, risoluzione nativa QHD+ (2992 x 1344 pixel) e una frequenza di aggiornamento adattiva (tecnologia LTPO) fino a 120Hz.

La tecnologia LTPO permette di adattare la frequenza da un minimo di 1Hz fino ad un massimo di 120Hz.

Anche questo pannello supporta l’HDR, mentre la luminosità massima raggiunge un picco di 2400 Nits.

La protezione avviene grazie al vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Sotto il display troviamo per entrambi lo scanner per le impronte digitali, e il forellino in alto al centro per la fotocamera anteriore.

Dato che il Pixel 8 Pro ha un display più grande, anche le dimensioni sono maggiori: 162.6 x 76.5 x 8.8mm per 213 grammi di peso.

Invece la versione non Pro ha dimensioni pari a 150.5 x 70.8 x 8.9mm per 189 grammi di peso.

Entrambi gli smartphone hanno una scocca in alluminio riciclato e godono della certificazione IP68, quindi sono resistenti all’acqua e alla sporcizia in generale.

Cambiano i colori.

Pixel 8 sarà disponibile nei colori Hazel, Obsidian o Rose, mentre la versione 8 Pro è acquistabile nei colori blu, ossidiana e beige.

Processore e Memoria

Entrambi gli smartphone utilizzano il nuovo chipset Tensor G3 con architettura a 9 Processori (1x ARM Cortex-X3 @3Ghz + 4x ARM Cortex-A715 @2.45GHz + 4x ARM Cortex-A510 @2.15GHz) abbinati alla GPU ARM Immortalis G715 MP10.

La versione 8 Pro ha 2GB di ram LPDDR5X e da 128GB fino a 512GB di memoria interna con tecnologia UFS 3.1.

Invece la versione 8 normale dispone di 8GB di ram LPDDR5X e da 128GB a 256GB di memoria interna UFS 3.1.

La memoria interna non sembra essere espandibile.

Multimedialità

In questo campo ci sono differenze abbastanza evidenti.

Il Pixel 8 Pro si presenta con questo comparto fotografico posteriore:

Primario : 50MP f/1,68, OIS

Ultra Grandangolare : 48MP f/1,95, FoV da 125,5 gradi, messa a fuoco automatica

Teleobiettivo : 48MP f/2.8, zoom ottico 5x, Super Res Zoom fino a 30x, OIS

E’ presente pure un nuovo sensore di temperatura cutanea accanto alle fotocamere con chipset Melexis MLX90632.

La versione non Pro ha invece questo comparto fotografico posteriore:

Primario : 50MP f/1.68, OIS, Zoom Super Res fino a 8x

Ultra Grandangolare : 12MP f/2.2, FoV da 125,8 gradi

Tutti e due gli smartphone montano la stessa fotocamera selfie ultra grandangolare aggiornata da 10,5 MP f/2.2, FoV a 95 gradi, con messa a fuoco fissa.

I telefoni sono in grado di registrare video in formato 4K a 60 fps, e godono di ottimizzazioni e funzionalità softwre dedicata alla fotocamera come la nuova serie Photo Unblur, Magic Eraser, Best Take e Macro Focus (che utilizza l’ultra grandangolare).

Inoltre il Pixel 8 Pro ha la nuova funzionalità Pro Controls, che non è implementata sulla versione 8 normale.

L’audio è garantito dagli altoparlanti stereo, ma non c’è il jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività troviamo:

Connessione 5G dual sim

Bluetooth 5.2

Wifi 7 o Wifi 6e

Chipset NFC

Porta USB Type C 3.2 gen 2

Batteria e sistema operativo

Il Google Pixel 8 più piccolo ha un unità da 4485 mAh, mentre la versione 8 Pro ha una batteria da 4950 mAh.

Entrambi gli smartphone godono della ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 30W (circa 30 minuti per la ricarica al 50%).

E’ presente pure la ricarica wireless da 23W.

Come sistema operativo i Pixel 8 e 8 Pro sono i primi ad utilizzare la versione finale e stabile di Android 14.

Google ha dichiarato che questi dispositivi godranno di ben 7 anni di aggiornamenti/supporto software, quindi sulla carta potrebbero essere aggiornati fino ad Android 21.

Oltre a questo l’azienda americana regala un servizio VPN tramite Google One che dovrebbe essere a vita sul dispositivo.

Prezzo e disponibilità dei Google Pixel 8 e 8 Pro

Entrambi gli smartphone sono già acquistabili sullo store Google in Italia.

Il modello Pixel 8 ha un prezzo di listino base di 799 euro, mentre la versione 8 Pro ha un prezzo di listino base di 1099 euro.

Acquistandoli adesso avrete in regalo gli auricolari Pixel Buds Pro e uno sconto sul prezzo di vendita del Google Pixel Watch 2 di 229 euro (che costa di listino 399 euro).

