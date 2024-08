Google Pixel 8 Pro effetto Pixel 9: taglio al prezzo di 450 euro

Il Google Pixel 8 Pro uno dei migliori cameraphone Android, che può sfruttare le ultime novità dell’intelligenza artificiale e ha 7 anni di aggiornamenti adesso si taglia pure il prezzo di 450 euro.

Con l’annuncio dei nuovi Google Pixel 9, il Google Pixel 8 Pro ha subito oggi un bel taglio di prezzo, che lo rende decisamente più appetibile rispetto a poche settimane fa.

Google Pixel 8 Pro 12-128GB prezzo tagliato di 450 euro: vediamo di conoscerlo meglio

Ovviamente tutti gli smartphone hanno i loro punti di forza e alcune mancanze, quindi prima dell’eventuale acquisto è meglio capire se il dispositivo fa al caso vostro.

Pro e Contro del Pixel 8 Pro

Pro:

Design ben fatto con materiali premium (vetro posteriore e scocca in alluminio rinforzato) con certificazione IP68 (resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale; lo schermo piatto aiuta con l’usabilità e le protezioni dello schermo sono di ultima generazione.

Display OLED da 6,7″ pollici, straordinariamente luminoso (2400 nit di picco), ma anche nitido (risoluzione 1344×2992 pixel), accurato nei colori e con una frequenza di aggiornamento adattiva (LTPO 120Hz).

Sistema operativo Android originale, niente applicazioni doppie o sponsorizzate, set di funzionalità esclusive anche con l’intelligenza artificiale (Vedi Cerchia e cerca), 7 anni di supporto software (esce con Android 14 e verrà aggiornato fino ad Android 21: più facile da rivendere come usato quindi).

Ottima qualità della fotocamera nel complesso: è posizionato nella TOP 10 nella classifica DXOMARK

E’ l’unico smartphone Android con un termometro per misurare la temperatura di oggetti e persone

Connettività con eSIM

C’è la ricarica wireless

Contro:

La durata della batteria è giusta per un uso giornaliero, e la ricarica rapida via cavo a 30W è uno standard non più adeguato rispetto ad altri top di gamma

Alcune funzionalità del software sono limitate a determinati paesi (alcune novità negli USA sono esclusive, o vengono implementate per tutti mesi dopo)

Il chipset Tensor G3 ha una potenza di elaborazione generale e in Gaming inferiore ai chipset di altri top di gamma (Come Snapdragon 8 Gen 3 o 8 Gen 2)

Utilizza memorie di tipo UFS 3.1 e non UFS 4.0

La memoria interna non è espandibile con microSD, non è presente il jack da 3.5mm

Pixel 8 Pro 12-128GB vari colori: ecco il taglio al prezzo di 450 euro rispetto a quelli di listino

Ebbene potete acquistare la versione 12-128GB del Google Pixel 8 Pro a 649,90 euro IVA e spedizione inclusa (contro i 1099 euro di listino al lancio) in queste colorazioni:

Colore Nero : https://ebay.us/i1XCch

: https://ebay.us/i1XCch Colore Azzurro : https://ebay.us/lObDFW

: https://ebay.us/lObDFW Colore Verde Menta : https://ebay.us/oTwp8G

: https://ebay.us/oTwp8G In qualità di Affiliato Ebay io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati

In sconto c’è pure la versione 12-256GB su Amazon al prezzo di 809 euro IVA e spedizione Amazon inclusa invece di 1159 euro nei colori nero, grigio e azzurro: https://amzn.to/3TbzGUW (In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati)

Tutti gli smartphone in questione sono NO BRAND, quindi non personalizzati con APP da operatori telefonici, vengono spediti da Italia con consegna tramite corriere in 5-7 giorni lavorativi (o da Amazon in 1-3 giorni lavorativi), godono di 2 anni di garanzia Italia e si possono effettuare restituzioni entro 30 giorni con il venditore paga le spese di spedizione per la restituzione (o su Amazon entro 14 giorni).

