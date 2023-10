Google Pixel 8 Pro ottimo camera phone per DxOMark: recensione fotocamera

Recensito il comparto fotografico del nuovo Google Pixel 8 Pro: per DxOMARK è un ottimo camera phone tra i migliori 5 testati ad ottobre 2023.

Il nuovo smartphone top di gamma di Google, il Pixel 8 Pro si presenta al grande pubblico come uno dei migliori camera phone che potete acquistare al momento.

Questo è quello che afferma DxOMARK, il sito specializzato in questo campo, con la sua recente recensione.

Google Pixel 8 Pro recensione DxOMARK: ecco come è andata

Va subito detto che il Pixel 8 Pro si presenta con questo comparto fotografico:

Principale: sensore da 50 MP 1/1,31″, pixel da 1,2 μm, obiettivo con apertura f/1,68, OctaPD, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Ultra-Grandangolare: sensore da 48 MP, pixel da 0,8 µm, obiettivo con apertura f/1,95, Quad PDAF

Teleobbiettivo: sensore da 48 MP, pixel da 0,7 µm, obiettivo con apertura f/2,8, Quad PD

Sensore LDAF multi zona

Questo smartphone raggiunge un ottimo punteggio secondo i criteri del sito specializzato, ottenendo la quarta posizione nella classifica generale di tutti i telefoni al momento recensiti.

Infatti il Pixel 8 Pro ha un punteggio finale di 153 punti, giusto un punto meno dell’iPhone 15 Pro e 15 Pro Max (154 punti) e a due punti dal top camera phone l’Huawei P60 Pro (156 punti).

C’è stato anche un discreto miglioramento rispetto al precedente Pixel 7 Pro, fermo a 147 punti.

A livello di punteggi specifici questi sono i risultati dello del Google Pixel 8 Pro per DxOMARK:

Scatti fotografici punti 155 (migliore in classifica 159)

Bokeh punti 65 (il migliore: 80 punti)

Anteprima immagini punti 75 (migliore 91 punti)

Zoom punti 152 (migliore 158 punti)

Registrazione video punti 149 (migliore 158 punti)

In generale il top di gamma di Google eccelle negli scatti fotografici, ha uno zoom molto importante e registra piuttosto bene i video: in sostanza non ha grossi punti deboli lato fotocamera.

Quali sono i punti di forza e di debolezza del Google Pixel 8 Pro secondo DxOMARK?

Ovviamente quando viene recensito lo smartphone presenta alcune caratteristiche che ne esaltano le qualità, mentre altre ne abbassano il punteggio.

PRO:

Colori piacevoli in tutte le condizioni di luce, sia in foto che in video

Tonalità della pelle piacevoli e precise in tutte le condizioni di luce

Messa a fuoco automatica veloce e precisa sia in foto che in video

Esposizione del soggetto generalmente accurata per video e foto

Buon dettaglio su tutte le impostazioni di zoom e sulle immagini macro

Stabilizzazione efficace nella maggior parte delle condizioni di luce

Contro:

Perdita occasionale di dettagli fini e perdita locale di consistenza

Errori di segmentazione in modalità bokeh

Il rumore temporale è visibile in condizioni di scarsa illuminazione durante i video

Differenze di nitidezza tra i fotogrammi nel video

Se volete avere un quadro completo, potete leggere la recensione su DxOMARK

