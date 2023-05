Google Pixel 8 Pro prima immagine dal vivo svela un nuovo sensore: i dettagli

Un immagine dal vivo catturata da un video che riprende un Google Pixel 8 Pro svela un nuovo sensore sul prossimo smartphone top di gamma.

Del Google Pixel 8 Pro vi abbiamo già segnalato in passato alcune immagini render 3D che di fatto ne mostravano il design ufficioso .

Vi avevamo pure detto che il Pixe 8 Pro utilizzerebbe il miglior sensore Samsung con tecnologia ISOCELL attualmente disponibile.

Oggi un immagine dal vivo dello smartphone, catturata da un video, svelerebbe un ulteriore dettaglio.

L’immagine mostra un nuovo sensore posizionato alla destra dell’isola fotografica che è inglobata nella classica striscia rettangolare sulla scocca posteriore dei più recenti Pixel di Google.

Ebbene questo led circolare in realtà sarebbe un termometro ad infrarossi.

Questo sensore ovviamente sarà in grado di registrare la temperatura corporea e molto probabilmente anche degli oggetti.

Da quello che sappiamo basterà avvicinare il telefono alla fronte o all’oggetto desiderato per ottenere la temperatura, premere il tasto di avvio e tenere fermo lo smartphone per almeno 5 secondi.

Quando il Pixel 8 Pro avrà registrato la temperatura, vibrerà per segnalarlo all’utente.

First leaked video of the Pixel 8 Pro showing off the phone and it’s new thermometer feature.

This phone looks 🔥 I genuinely can’t wait for Pixel 8 series to launch. Please let Tensor G3 be better 🙏🏼#Pixel8pro #googlepixel #teampixel #google

Leaks are from 91 mobiles pic.twitter.com/mg3I2BRO3u

— Neil Sargeant (@Neil_Sarg) May 18, 2023