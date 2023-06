Google Pixel 8 supporterà la modalità Desktop simile a Samsung Dex?

I prossimi Google Pixel 8 potrebbero avere il supporto ad una modalità Desktop che potrebbe essere simile a quella di Samsung Dex: i rumors.

Sappiamo che tra Google e Samsung c’è una partnership piuttosto importante lato software, considerata la portanza lato commerciale dell’azienda coreana con i suoi prodotti Android.

Samsung sui propri dispositivi top di gamma Galaxy S ha da tempo implementato la così detta funzionalità Dex, ovvero la possibilità di trasformare lo smartphone in un mini PC collegato ad un display esterno.

Da recenti voci di corridoio, sembra che Google prenderà spunto da questa funzionalità per portare il supporto alla modalità Destkop sui prossimi Pixel 8.

Google Pixel 8 avranno la modalità desktop che riprenderà l’interfaccia della Samsung Dex?

Le voci di corridoio affermano che la prossima serie Pixel 8 di Google avrà il supporto hardware alla nuova Type C con USB DisplayPort alternate mode.

La DisplayPort alternate mode permette alla porta USB Type C di poter trasportare, oltre ai dati e la ricarica energetica, anche un segnale video collegato ad un display esterno.

Questo nuovo supporto lato hardware, insieme al fatto che si vocifera che Google stia lavorando su un interfaccia Desktop con un’interfaccia utente migliore e un supporto della tastiera migliorato, indica il possibile l’arrivo di una funzionalità simile a Samsung Dex per i Pixel 8 e 8 Pro.

Va però specificato che la modalità Desktop su Android stock non è una novità in termini assoluti.

Infatti Google già da Android 10 ha inserito una modalità Desktop disponibile per gli sviluppatori, ma sfortunatamente fino ad oggi quest’ultima modalità non può considerarsi utile per l’utente comune.

Di fatto la modalità desktop presente su Android stock ad oggi risulta essere piuttosto grezza rispetto a quello che offre Samsung Dex.

Comunque considerato che al momento tutte le informazioni in merito non sono state ancora confermate ufficialmente da Google, vi preghiamo di prendere questa notizia con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via

