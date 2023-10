Google Pixel 8 video unboxing e packaging ufficiale svelato in anteprima

Il prossimo Google Pixel 8 è stato mostrato dal vivo in anteprima in un primo unboxing con tutto il packaging ufficiale: ecco i dettagli.

A distanza di due giorni dall’annuncio ufficiale da parte di Google, che si terrà appunto il 4 ottobre 2023, sul web è stato svelato il primo unboxing del Pixel 8.

Google Pixel 8 eccolo nel primo video unboxing in anteprima prima del lancio ufficiale del 4 ottobre 2023

Possiamo vedere quindi il design ufficiale dello smartphone, e il contenuto all’interno della confezione (quindi il packaging ufficiale).

All’interno della confezione non c’è molto, per contenere i costi di packaging e inquinare di meno.

Infatti troviamo un cavo da USB C a C, un adattatore da USB C ad A, una guida rapida e ovviamente il Pixel 8.

Non c’è il caricabatteria nella confezione, quindi ne dovrete utilizzare uno certificato acquistandolo separatamente (se non ne avete già uno a casa).

Lo smartphone nel video è nella colorazione Hazel ed è la versione con 8GB di ram e 128GB di memoria interna.

Si tratta quindi della versione base dello smartphone.

Sulla carta negli USA il Pixel 8 8-128GB avrà un prezzo di listino di 699 dollari americani.

Di fatto lo smartphone sarà più caro rispetto all’attuale Pixel 7 che negli USA aveva un prezzo di listino al lancio di 599 dollari americani.

Acquistando il telefono Google regalerà comunque un servizio VPN con Google One per tutti gli acquirenti, oltre che un accessorio ovvero le Pixel Buds Pro (almeno negli USA).

Bisognerà vedere quali saranno i prezzi di vendita e la disponibilità in Europa, dato che per il momento no c’è ancora nulla di ufficiale per il nostro continente.

Al suo interno lo smartphone utilizza il chipset Tensor G3, monta un display con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e ci sarà lo scanner per le impronte digitali.

Lato multimedialità troviamo una fotocamera principale da 50MP, una ultra grandangolare da 12MP, un sensore dedicato alle Macro, mentre la fotocamera anteriore è da 10.5MP.

