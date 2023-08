Google Pixel 8A appare su GeekBench svelando alcune caratteristiche

Il prossimo Google Pixel 8a è comparso sul benchmark Geekbench svelando un chipset un po’ depotenziato: i dettagli.

Nonostante a maggio di quest’anno sia stato lanciato il Google Pixel 7a, che di fatto rappresenta la fascia media nel mercato per l’azienda americana, sembra che Google stia già lavorando al futuro lancio del suo successore.

Stiamo parlando del Google Pixel 8a.

Google Pixel 8a individuato su GeekBench: ecco quello che abbiamo scoperto

Nel database del famoso Benchmark GeekBench è infatti comparso uno smartphone nome in codice Akita che rappresenterebbe proprio il modello commerciale Pixel 8a.

Dalle prime informazioni presenti nel database si po’ notare che questo Pixel 8a utilizzerebbe una versione versione underclockata del chipset Tensor G3.

Infatti questo G3 è dotato di un core principale con clock a 2,91 GHz, 4 core ad alte prestazioni a 2,37 GHz e quattro unità di efficienza che funzionano a 1,7 GHz.

Invece il chipset Tensor G3 trapelato in alcuni precedenti benchmark dovrebbe utilizzare un singolo Cortex-X3 con clock fino a 3 GHz, quattro core Cortex-A715 a 2,45 GHz e quattro core Cortex-A510 con clock fino a 2,15 GHz.

Lato GPU troviamo la Mali G715.

Il resto del comparto tecnico svela la presenza di 8 GB di RAM e come sistema operativo Android 14.

Per i più curiosi questo presunto Pixel 8a ha raggiunto un punteggio in modalità single core pari a 1218 punti, e un punteggio in modalità multi-core di 3175 punti.

Sfortunatamente ancora molti dettagli sul futuro Google Pixel 8a sono nascosti, quindi non ci resta che aspettare future informazioni in merito.

Ovviamente considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco intellettuale.

Fonte: GeekBench

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon