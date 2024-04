Google Pixel 8a si mostra in quattro colori diversi

Il prossimo Google Pixel 8A si mostra nei quattro colori disponibili alla vendita in immagini render: ecco i dettagli.

Giusto qualche giorno fa vi avevamo mostrato il Pixel 8A nella sua colorazione nera, che Google chiamerà Obsidian, ma ovviamente lo smartphone sarà disponibile anche in altri colori.

Oggi sappiamo che i colori disponibili saranno quattro.

Google Pixel 8A eccolo in quattro colorazioni diverse grazie ad immagini render

Google lancerà il suo nuovo smartphone destinato alla fascia media del mercato in quattro distinte colorazioni: Obsidian (nero), Porcelain (bianco), Bay (blu) e Mint (menta).

Sono colori che sono stati già visti suoi modelli 8 e 8 Pro, quindi in questo campo Google non ha aggiunto nulla di particolarmente nuovo.

Ma quando arriveranno i prossimi Pixel 8a sul mercato?

La fonte afferma che lo smartphone sarà presentato con buone probabilità al prossimo Evento I/O dell’azienda americana che si terrà il 14 maggio 2024.

Dato che mancano ancora alcune settimane all’evento, è probabile che nei prossimi giorni si avranno dettagli più concreti sull’annuncio dei nuovi dispositivi.

Per adesso grazie a precedenti rumors sappiamo alcune caratteristiche del telefono:

display Oled FHD+ da 90 Hz da 6,1 pollici di diagonale

Chipset Tensor G3

8GB di ram

128GB o 256GB di memoria interna

Batteria interna da 4500 mAh

Fotocamera principale da 64MP, Ultra Grandangolare da 13MP

Per quanto riguarda il prezzo di vendita passati rumors affermano che Google incrementerà il listino rispetto al precedente Pixel 7A: si parla infatti di un aumento di circa 50 dollari nel mercato americano.

Questo potrebbe tramutarsi in almeno 50-80 euro in più in Italia, dato le tasse più elevate.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

