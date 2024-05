Google Pixel 8a ufficiale: caratteristiche principali e prezzo Italia

Ufficializzato anche in Italia il nuovo Google Pixel 8a: queste sono le sue principali caratteristiche e il suo prezzo di vendita.

Oggi Google ha presentato il suo terzo smartphone della serie Pixel 8, e stiamo parlando del più economico il modello 8a che sostituirà il Google Pixel 7a.

Viene garantito il supporto Android di ben 7 anni e grazie al chipset Tensor G3 si potranno sfruttare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Google Pixel 8a le principali caratteristiche hardware e il prezzo di listino in Italia

Display e design

Il telefono ha un a scocca principale in alluminio con rifinitura in plastica lavorata sulla scocca posteriore in quattro distinte colorazioni: Obsidian, Porcelain, Bay, Aloe.

Le dimensioni sono pari a 152.1 x 72.7 x 8.9 mm per 188 grammi di peso e c’è la certificazione IP67, quindi è resistente all’acqua e alla sporcizia in generale.

Il display è un unità OLED da 6,1 pollici con risoluzione 2400 x 1800 pixel, frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità di picco di 2000 nits che si raggiunge con l’HDR attivo.

Lo schermo viene protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3 e sotto il display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

Come i suoi fratelli maggiori il Pixel 8a utilizza lo stesso chipset Tensor G3 personalizzato da Google con processo produttivo a 4nm: è un Nona-core (1×3.0 GHz Cortex-X3 & 4×2.45 GHz Cortex-A715 & 4×2.15 GHz Cortex-A510) con GPU Immortalis-G715s MC10.

Per quanto riguarda il taglio di memoria troviamo due versioni: 8GB di ram e 128GB di rom e 8GB con 256GB di memoria interna

La memoria interna in entrambi i casi non è espandibile.

La ram sfrutta la tecnologia LPDD5X, e le memorie interne sono invece di tipo UFS 3.1.

Multimedialità

Il Pixel 8a ha un sistema a doppia fotocamera posizionato nell’isola fotografica rettangolare nella parte superiore della scocca posteriore.

Troviamo un fotocamera principale da 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73″, 0,8μm, doppio pixel PDAF, OIS, e una fotocamera Ultra Grandangolare da 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1,12μm.

Per gli scatti selfie è presente una fotocamera anteriore (posizionata nel forellino in alto al centro del display) da 13 MP, f/2.2, 20 mm (ultrawide), 1,12 µm

Il telefono è in grado di registrare video in formato 4K a 30 fps su tutte le fotocamere, mentre a 60 fps solo sulle camere posteriori.

Google sviluppa molto bene il software dedicato alle fotocamere dato che comprende funzioni come Magic Editor, Best Take, Magic Eraser, Photo Unblur, Face Unblur, Real Tone, Top Shot, Live HDR+ e Ultra HDR.

L’audio è buono considerato che ci sono gli altoparlanti stereo, ma sfortunatamente manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

Il Pixel 8a a livello di connettività presenta:

Connessione Dual sim 5G con supporto eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e TriBand

GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC

Chipset NFC

Bluetooth 5.3

Porta Usb Type C 3.2

Batteria e sistema operativo

Lo smartphone è alimentato da una batteria interna da 4492 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18W e supporto alla ricarica wireless base a 7.5W con standard Qi.

Come sistema operativo il telefono debutta sul mercato con Android 14, e come già detto ad inizio articolo avrà un supporto software di ben 7 anni: si aggiornerà quindi fino ad Android 21.

Potrà sfruttare alcune funzionalità software esclusive di Google come, come Circle to Search (cerchia e cerca), Pixel Call Assist, Audio Emoji e Gemini.

Prezzo e disponibilità in Italia del Google Pixel 8a

Lo smartphone inizierà la commercializzazione in Italia a partire dal 14 maggio 2023 ai seguenti prezzi di listino:

Versione 8-128GB al prezzo di 549 euro

Versione 8-256GB al prezzo di 609 euro

Fino al 20 maggio chi lo acquisterà potrà usufruire di una supervalutazione dello smartphone usato di 150 euro. Per i termini della promo: https://amzn.to/4dveWjt (In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati)

