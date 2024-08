Google Pixel 9, 9 Pro e Pro XL sono ufficiali: prezzo e caratteristiche (differenze)

Ufficializzati i nuovi smartphone della serie Pixel 9 di Google: sono uscite tre versioni di cui conosciamo il prezzo di vendita e le principali caratteristiche (con differenze).

Tre nuovi smartphone top di gamma sono stati annunciati oggi da Google che rappresentano la nuova serie Pixel 9: due hanno le stesse dimensioni compatte mentre uno ha un display più grande.

Google Pixel 9, 9 Pro e Pro XL ufficiali: le caratteristiche da conoscere e il prezzo di vendita in Italia

Display e design

Il design di tutti e tre gli smartphone è identico e si differenzia sostanzialmente dai modelli Pixel 8 perché la striscia che contiene i moduli fotografici posteriori adesso ha dei bordi curvi e non copre interamente lo spazio da un bordo ad un altro.

Il Pixel 9 e 9 Pro hanno dimensioni pari a 152.8 x 72 x 8.5 mm per 199 grammi, mentre il 9 Pro XL ha dimensioni pari a 162.8 x 76.6 x 8.5 mm per 220 grammi.

Tutti e tre gli smartphone hanno una scocca in alluminio, rifinitura posteriore in vetro Gorilla Glass Victus 2 e certificazione IP68 per la resistenza alla sporcizia e all’acqua.

Gli smartphone 9 Pro e Pro XL vengono venduti in quattro colorazioni: Porcelain, Rose Quartz, Hazel, Obsidian.

Invece il modello base è disponibile nei colori Obsidian, Porcelain, Wintergreen, Peony.

I Pixel 9 e 9 Pro hanno un display OLED da 6.3 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 120Hz e supporto HDR10+ e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2, ma con alcune caratteristiche tecniche differenti:

risoluzione FHD+ 2424 x 1080 pixel per il 9 base e 1.5K 2856 x 1280 pixel per il modello 9 Pro

luminosità di picco di 2700 nit per il Pixel 9, 3000 nit per il modello 9 Pro.

Invece il Pixel 9 Pro XL ha un display OLED più grande da 6.8 pollici di diagonale, risoluzione 2992 x 1344 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto HDR10+ e luminosità di picco di 3000 nit.

Il modello 9 base ha lo scanner per le impronte digitali sotto il display di tipo ottico, mentre i modelli 9 Pro e 9 Pro XL utilizzano la migliore tecnologia ad ultrasuoni.

Processore e memoria

Il chipset in comune della serie Pixel 9 è il nuovo Google Tensor G4 con processo produttivo a 4nm: è un Octa-core composto da un core Cortex-X4 a 3.1GHz ad altissime prestazioni, più tre core A720 a 2.6GHz ad alte prestazioni e quattro core A520 a 1.95GHz per il risparmio energetico.

Come GPU troviamo la Mali-G715.

Il modello base ha 12GB di ram LPDDR5X e fino a 256GB di memoria interna UFS 4.0 non espandibile.

Invece i modelli Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL hanno fino a 16GB di ram e fino ad 1TB di memoria interna UFS 4.0 non espandibile.

Il Tensor G4 inoltre incorpora un modem 5G Exynos 5400 più efficiente rispetto a quello montato sul precedente Tensor G3.

Multimedialità

A livello multimediale il Pixel 9 è l’unico del lotto ad avere solo due fotocamere posteriori e una fotocamera anteriore per selfie identica al precedente modello Pixel 8.

I modelli Pixel 9 Pro e 9 Pro XL invece hanno una tripla fotocamera posteriore e una fotocamera selfe migliorata.

Tutti e tre i modelli hanno in comune questi sensori:

Fotocamera principale da 50 MP, f/1.7, 25 mm (grandangolare), 1/1.31″, 1.2µm, PDAF a doppio pixel, AF laser a zona singola, OIS

Fotocamera ultra grandangolare da 48 MP, f/1.7, 123˚, 1/2.55″, PDAF a doppio pixel

I modelli 9 Pro e Pro XL hanno in più un terzo sensore, un teleobbiettivo da 48 MP, f/2.8, 113 mm, 1/2.55″, PDAF a doppio pixel, OIS, zoom ottico 5x.

Il modello 9 ha come fotocamera selfie il sensore 10,5 MP, f/2,2, 20 mm (ultra grandangolare), 1/3,1″, 1,22 µm, PDAF già visto sui Pixel 8.

Invece i modelli 9 Pro e 9 Pro XL montano una nuova camera selfie da 42 MP, f/2.2, 17 mm (ultra grandangolare), PDAF.

Solo i modelli 9 Pro e 9 Pro XL hanno la possibilità di registrare video in formato 8K a 30 fps, tutti possono registrare video in 4K fino a 60 fps.

Su tutti e tre gli smartphone ci sono gli altoparlanti stereo, ma manca il jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

In questo comparto non ci sono di fatto differenze tra i tre smartphone:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 tripla banda

Bluetooth 5.3

GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5)

Chipset NFC

Connessione 5G Dual SIM + eSIM

Porta USB Type C 3.2

Batteria e Sistema operativo

A livello di batteria il modello base e il 9 Pro montano una batteria interna da 4700 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo fino a 45W; è presente pure la ricarica wireless e quella inversa.

Invece il modello 9 Pro XL ha una batteria più grande da 5060 mAh che supporta gli standard di ricarica rapida e wireless dei modelli prima elencati.

Come software i nuovi smartphone di Google escono sul mercato con Android 14 (niente Android 15 quindi) e Google garantisce loro 7 anni di aggiornamenti e supporto software (quindi fino ad Android 21).

Troviamo ancora una volta le funzionalità software GEMINI AI basate sull’intelligenza artificiale come ad esempio:

Magic Editor che permette di editare immagini, rimuovere elementi e persino generare un intero scenario

Pixel Screenshots che può identificare il contenuto degli screenshot, e può cercare informazioni sugli argomenti in essi contenuti

Circle to Search (cerchia e cerca) nella versione più recente etc.

Le funzionalità avanzate di GEMINI saranno gratuite su tutti e tre gli smartphone per 1 anno e in più Google regala 2 TB di spazio di archiviazione cloud gratis.

Prezzo e disponibilità dei Google Pixel 9 in Italia

Tutti e tre gli smartphone saranno disponibili all’acquisto a partire dal 22 agosto 2024 a questi prezzi:

Pixel 9 da 899 euro (12-128GB) fino a 999 euro (12-256GB)

Pixel 9 Pro da 1099 euro (16-128GB) fino a 1329 euro (16-512GB)

Pixel 9 Pro XL da 1199 euro (16-128GB) fino a 1689 euro (16GB-1TB)

Per quanto riguarda il periodo di prevendita dal 13 al 22 agosto 2024 ci saranno sconti e una supervalutazione dello smartphone usato.

