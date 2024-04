Google Pixel 9: interfaccia SOS satellitare in lavorazione

L’interfaccia dedicata agli SOS satellitari è in corso di lavorazione sui prossimi Google Pixel 9: ecco quello che sappiamo al momento.

Google con il rilascio della versione software Android 15 Preview 2 ha introdotto il supporto nativo per la messaggistica satellitare, e sembra che l’azienda americana stia lavorando per un interfaccia dedicata alla serie Pixel 9.

Lo sviluppatore @Nail_Sadykov tramite il suo account Twitter (X) ha fornito alcuni screenshot che mostrano una prima versione dell’interfaccia satellitare che Google sta progettando per i Pixel 9.

Per prima cosa l’Utente dovrà puntare il telefono verso il satellite con un’interfaccia che lo aiuterà a mirare.

Il puntamento si apre nativamente a schermo intero, ma l’utente può ridurlo a icona per interagire anche con le altre app: l’obiettivo finale è quello di mantenere l’icona del satellite all’interno del cerchio per garantire una buona connessione di trasferimento dati.

Di fatto gli utenti dovranno risiedere in un luogo all’aperto per usufruire di questo tipo di connettività.

Ottenuta la connettività, l’app porrà alcune domande all’utente: queste sono progettate per fornire ai servizi di emergenza un quadro chiaro di cosa è successo e come possono aiutare.

