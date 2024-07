Google Pixel 9 Pro Fold design e colori svelati

Lo smartphone pieghevole Google Pixel 9 Pro Fold si mostra in alcune immagini render che svelano il design e i colori disponibili all’acquisto: ecco i dettagli trapelati.

Il 13 agosto 2024 saranno annunciati i nuovi smartphone della serie Pixel 9, e tra questi ci sarà pure lo smartphone pieghevole con form facto a libro Pixel 9 Pro Fold.

In anticipo sui tempi vi svegliamo il design e i colori disponibili grazie ad alcune immagini render.

Google Pixel 9 Pro Fold si mostra in alcune immagini render: design e colori svelati

Il pieghevole di Google avrà solo due colorazioni, piuttosto classiche: nero Obsidian e bianco Porcelain.

Lato caratteristiche hardware non ci sono ancora molti dettagli su questi smartphone.

Sicuramente i Pixel 9 Pro Fold utilizzeranno lo stesso chipset Tensor G4 che farà funzionare tutti gli smartphone della nona serie di Google.

Ci si aspetta che il Tensor G4 venga abbinato a 16GB di ram e che siano a disposizione almeno 256GB di memoria interna (che non dovrebbe essere espandibile).

A livello di multimedialità i rumors parlano di una fotocamera principale da 48MP e di un secondo sensore da 10.5MP ultra grandangolare e di un terzo sensore da 10.8MP con funzioni da teleobbiettivo.

Il pieghevole poi dovrebbe avere due fotocamere selfie (una nel display esterno e una nel display interno pieghevole) entrambe da 10MP.

Mancano ancora dettagli approfonditi sulle caratteristiche tecniche dei display (interno ed esterno), ma probabilmente saranno entrambi delle unità OLED con frequenza di aggiornamento a 120Hz e risoluzione nativa almeno FHD+.

Non ci resta quindi che aspettare il 13 agosto per avere tutti i dettagli completi: per adesso dato che non c’è ancora nulla di ufficiale vi preghiamo di prendere queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon