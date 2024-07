Ecco tutte le presunte colorazioni che saranno disponibili all’acquisto per il prossimo Google Pixel 9 Pro mostrate in alcune immagini render ufficiose.

Sappiamo che molto probabilmente a metà agosto di quest’anno con il prossimo evento mediatico Google presenterà al grande pubblico i nuovi smartphone della serie Pixel 9.

Usciranno tre dispositivi: Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL.

Google Pixel 9 Pro si mostra nei colori disponibili in alcune immagini render

Giusto un paio di giorni fa vi avevamo mostrato le prime immagini dal vivo di un Pixel 9 Pro XL confrontato con un Pixel 8 Pro, entrambi nella loro colorazione nera opaca.

Oggi invece vi possiamo mostrare varie immagini render ufficiose del modello 9 Pro nelle sue diverse colorazioni: Obsidian (nero), Rosa, Hazel e Porcelain (bianco) .

Come si può notare dalle immagini i Pixel 9 Pro, e anche tutti gli altri modelli della serie, condividono un nuovo design dell’isola della fotocamera sulla scocca posteriore

Quest’ultima avrà una forma ovale con rifinitura in metallo esterna e protezione in vetro per le fotocamere: da notare che adesso l’isola non arriva più fino alla cornice come nei modelli Pixel 8.

Lato hardware va ricordato che i prossimi smartphone top di gamma di Google utilizzeranno il nuovo chipset Tensor G4 e il 9 Pro avrà fino a 16GB di memoria ram.

Lo smartphone in questione lato multimedialità dovrebbe montare una fotocamera principale da 50 MP, una ultra grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 48 MP.

Ovviamente considerato che per il momento Google non ha ancora ufficializzato nulla, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Bisognerà aspettare il 13 agosto 2024 per conoscere tutti i dettagli completi.

