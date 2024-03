Google Pixel 9 si mostra in nuove immagini render: questo il design finale?

Svelato il presunto design del prossimo Google Pixel 9: ecco immagini render in varie angolazioni che non lasciano molto all’immaginazione.

Se volete conoscere il design ufficiale del prossimo Google Pixel 9 forse oggi il web ci ha regalato una serie di immagini render che ne hanno di fatto svelato la maggior parte dei dettagli.

Il design non varierà molto dai prossimi Google Pixel 9 PRO

Google Pixel 9 le nuove immagini render confermano i rumors e svelano definitivamente il design?

Le nuove immagini mostrano un design che si basa su una struttura piatta in metallo e un’isola della fotocamera un po’ rivista rispetto alla generazione Pixel 8.

Quest’ultima infatti adesso adotterebbe una forma ovale senza deformarsi completamente nel telaio dello smartphone: ci sono degli spazi tra i bordi della scocca.

La fonte che ha rilasciato le immagine afferma che il Pixel 9 dovrebbe montare un display piatto da 6,03 pollici (presumibilmente con tecnologia OLED a 120 Hz) e avere dimensioni pari a 152,8 x 71,9 x 8,5 mm.

Come si può vedere dalle immagini posteriormente il Pixel 9 avrà solo una doppia fotocamera posteriore come l’attuale Pixel 8, ma non sappiamo ancora che tipo di sensori verranno utilizzati.

Rumors affermano che Google sarebbe quest’anno intenzionata a rilasciare tre modelli di pixel 9: il base, il Pro e il Pro XL.

Il modello Pro dovrebbe arrivare con un display da 6.1 pollici, mentre il Pro XL dovrebbe raggiungere i 6.5 pollici.

Mancano ancora diversi mesi al lancio dei nuovi smartphone top di gamma di Google, si prevede infatti che l’azienda americana li annuncerà non prima del mese di ottobre di quest’anno.

Quindi per adesso è meglio prendere tutte queste notizie con il giusto distacco emotivo.

Invece se siete interessati subito ad un Google Pixel 8 12-128GB nella sua colorazione nera lo potete trovare scontato a 512,49 euro IVA e spedizione inclusa con prime: https://amzn.to/4armoup venduto e spedito da AMAZON invece che a 799 euro (prezzo ufficiale di listino) applicando il coupon da 70 euro (salvo esaurimento)

In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità potrebbero variare con il tempo

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon