Google Pixel 9 si mostra in tutti i colori disponibili

Il Google Pixel 9 si mostra in anteprima nei suoi colori prima dell’annuncio che avverrà il 13 agosto 2024: ecco le immagini render ufficiose.

Ormai sembra proprio che dei prossimi smartphone top di gamma di Google lato design e colori si sappia quasi tutto.

Giusto un paio di giorni fa sono state svelate le immagini render e i colori del Pixel 9 Pro e oggi tocca alla variante non Pro

Google Pixel 9 ecco i colori che saranno disponibili alla vendita: immagini render

Come per la versione Pro anche la versione base sarà disponibile in quattro distinte colorazioni: Obsidian, Porcelain, Rose, e Green.

Si può notare la nuova isola fotografica sulla scocca posteriore, che adesso ha una forma ovale (i bordi sono circolari rispetto a quelli più squadrati del modello Pixel 8).

Inoltre adesso l’isola fotografica posteriore non arriva più da una parte all’altra dei bordi come sul modelli Pixel 8, ma si ferma prima lasciando un po’ di spazio con quest’ultimi.

Si può notare che sono presenti due sensori fotografici posteriori , quindi uguale al Pixel 8, mentre frontalmente c’è il classico forellino in alto al centro del display dedicato alla fotocamera anteriore selfie.

Sulla carta dovrebbero essere una fotocamera principale da 50 MP, una ultra grandangolare da 48 MP e una selfie camera da 10,5 MP.

Si prevede inoltre che la scocca abbia una cornice opaca e un retro lucido.

A livello di altri componenti hardware tutti gli smartphone della serie Pixel 9 utilizzeranno il nuovo chipset Tensor G4 sviluppato dalla stessa Google.

Il modello base avrà 12GB di ram, mentre le versioni Pro e Pro Xl dovrebbero avere 16GB di ram.

Come display il Google Pixel 9 dovrebbe montare un pannello Amoled da 6.3 pollici di diagonale con la classica risoluzione FHD+.

Ovviamente dato che per il momento l’azienda americana non ha ancora rilasciato nessun comunicato ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: immagini

